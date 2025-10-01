Mundo
Detienen en Perú al presunto autor intelectual del triple feminicidio en Argentina
En una intervención simultánea, la policía peruana también detuvo a Matías Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, señalado como la mano derecha de Valverde
Caracas/Foto: @PatoBullrich- La Policía Nacional del Perú (PNP) logró en la noche del martes la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Little J" o "Pequeño Jota", presunto responsable de haber ordenado el brutal asesinato de tres mujeres jóvenes en Argentina.
De acuerdo con el organismo, la detención de Valverde se concretó en una autopista en Pucusana, a 70 kilómetros al sur de Lima, donde fue encontrado escondido dentro de una camioneta que transportaba pescado.
La operación fue liderada por agentes de la Dirección Antidrogas de la PNP en coordinación con Interpol Argentina. La policía peruana informó que la captura fue posible gracias a la intercepción de comunicaciones entre Valverde y Ozorio.
“PNP informa: en una rápida acción y mediante una intervención simultánea, agentes de la Dirección Antidrogas, en coordinación con Interpol Argentina, detuvieron en Pucusana a alias “Pequeño Jota” y a Matías Agustín Ozorio, ambos prófugos de Argentina y con notificación roja de Interpol, implicados en un triple asesinato en Buenos Aires”, se lee.
Respecto al proceso judicial, el señor Ozorio será entregado en breve a la policía argentina. Por su parte, Valverde, al ser ciudadano peruano, permanecerá en prisión en Perú mientras se gestiona y tramita la correspondiente solicitud de extradición por parte de la República Argentina.
Otras detenciones en Argentina
La policía argentina había arrestado previamente a siete sospechosos. No obstante, Valverde Victoriano, señalado como el presunto autor intelectual, había logrado evadir la captura.
Tras la detención, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich agradeció a Perú por su colaboración en el caso: "Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga".
Caso
Las tres mujeres fueron atraídas el pasado 19 de septiembre a una vivienda cercana a la capital argentina, bajo la promesa de recibir un pago por asistir a una fiesta, según informó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Días después, sus cuerpos mutilados fueron hallados enterrados en el jardín de la mencionada casa.
Las víctimas fueron identificadas como las primas Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años.
La brutalidad del crimen generó conmoción en la región, en particular tras la revelación policial de que el proceso de tortura y asesinato fue presuntamente transmitido en vivo por la red social Instagram a un grupo cerrado de 45 personas.
Durante la transmisión, se escuchó una voz que decía: "Esto les pasa a quienes me roban drogas", vinculando el hecho a una banda internacional de narcotraficantes.
Captura de prófugos vinculados al triple crimen de Florencio Varela #Argentina 🇦🇷
🚨 #PNPInforma | En una rápida acción y mediante una intervención simultánea, agentes de la Dirección Antidrogas, en coordinación con Interpol Argentina, detuvieron en Pucusana a alias “Pequeño… pic.twitter.com/rxAZ0cfkOi— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 1, 2025
