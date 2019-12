Deyna Castellanos se convirtió en la primera mujer en ser Líder Maltín Polar

Caracas/ Foto: @ADN_Vinotinto. La futbolista venezolana, Deyna Castellanos, fue presentada este jueves como la primera mujer en convertirse en Líder Maltín Polar de Empresas Polar. Asimismo, anunció que en los próximos días dará a conocer detalles acerca de dónde continuará su carrera como profesional.

“Hoy nos sentimos orgullosos de tener a Deyna porque representa, el esfuerzo y hacer las cosas día a día en todos los frentes. Efectivamente un liderazgo en una chica como Deyna, se construye con el tiempo, no se gana de la noche a la mañana. Ella viene con el esfuerzo cotidiano, ella ha llegado aquí por todo el esfuerzo que ella misma le ha puesto a su carrera, llegándose a convertir en una líder Maltín Polar”, comentó una de las directivas de la marca.











Por su parte, Castellanos, de 20 años, afirmó que es un orgullo se la primera líder de la marca y que desde hace 10 años ya siente en la empresa una familia.

“Sobre la selección, poco a poco estamos creciendo y estamos dando grandes pasos. Estoy muy contenta y feliz de haberme graduado, aprender un nuevo idioma y estando sola. Me quiero enfocar en este momentos sobre lo que es Maltín Polar. Dentro de los próximos días estaré informando sobre mi futuro futbolístico. De momento sólo me quiero enfocar en esto”, agregó Castellanos.

La futbolista acotó que no ha sido fácil cumplir con sus compromisos personales, debido a una apretada agenda. Además, destacó que cuenta con una familia que la ha apoyado en todo momento, y que en su universidad contó con muchas flexibilidades.











“El fútbol universitario me dio mucha paciencia. Fueron muchas las veces que quise dejar de estudiar. Pero haber logrado mis metas es una de las cosas más gratificantes que he hecho en estos cuatro años en Estados Unidos. Ser esa chica que va rompiendo barreras es algo que me llena el alma”, afirmó la jugadora.

Decision 2 de 4 😉 Emocionada por estar en mi país 🇻🇪y por ser parte de #LiderMaltinPolar @mimaltinpolar Honrada por ser la primer mujer en este programa y por trabajar de manera conjunta por el fútbol femenino en Venezuela @mktjersey pic.twitter.com/Au3nvQwnzQ — Deyna Castellanos (@deynac18) December 19, 2019

Muy feliz de ser #LiderMaltinPolar y unirme a un gran grupo de atletas de mi país en esta historia! 🤞🏻🤩 https://t.co/moK1M5blPj — Deyna Castellanos (@deynac18) December 19, 2019

