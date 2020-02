Diferencias internas y un detenido: La contienda a golpes entre Cicpc y FAES en la Prados del Este

Caracas.- En una de las vías más importantes y concurridas del Este de Caracas funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) protagonizaron una contienda a golpes que generó diversas matrices de opinión por el accionar de ambos cuerpos de seguridad.

Alrededor de las 06:00 de la tarde de este miércoles, conductores de la autopista Prados del Este comenzaron a denunciar que funcionarios del Cicpc y de la FAES se estaban enfrentando en plena vía, algunos empuñando sus armas de fuego.











“Faes y Cicpc cayéndose a tiros unos con otros”, decía una conductora en un video que difundió y que luego se daría a conocer que se trató de un enfrentamiento a golpes entre los funcionarios.

Esta pelea entre más de 40 funcionarios se desarrolló bajo la mirada de conductores incautos que se trasladaban a sus diferentes destinos por esta vialidad y que quedaron en medio de los hechos.

Las dos versiones

La versión extraoficial del Cicpc detalló que funcionarios del cuerpo detectivesco detuvieron a un oficial de la FAES en el Centro Comercial City Market de Sabana Grande por estar bajo investigación por un secuestro.











Los funcionarios del Cicpc se llevaron al oficial en una patrulla y cuando se encontraban por la autopista Prados del Este fueron interceptados por uniformados de la FAES.

Los funcionarios de ambos cuerpos de seguridad comenzaron a discutir por la detención del oficial de la FAES y se generó el enfrentamiento a golpes.

Esta situación llevó a que la directiva del Cicpc y de la FAES se apersonara al sitio para verificar lo ocurrido.

Por su parte, la versión de los funcionarios de la FAES es que presuntamente al llegar al sitio comenzaron a desarmar a los pesquisas del Cicpc, “uno de ellos no dejó que le quitáramos su arma de fuego y en ese momento inició la pelea entre funcionarios. Todo fue acto de provocación por parte del Cicpc y además que ellos no avisaron a su directiva que iban a ejecutar esa detención y tampoco a la del FAES”, dijo un funcionario a El Cooperante, quien prefirió no identificarse.

“Hecho bochornoso”

Para el comisario Luis Godoy, exjefe de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) con más de 35 años de experiencia fue “un hecho bochornoso, una actuación errónea, lo ocurrido en la Prados del Este”.

Godoy afirmó que con la actuación de ambos cuerpos de seguridad “como van a creer en ellos por lo que vieron ayer (miércoles). Se espera que la directiva del Cicpc y la de la PNB aclaren lo ocurrido, tienen la obligación. En este suceso se vio la falta de profesionalismo por parte de la PNB, como van a interceptar a una unidad en medio de la autopista, que se hubiese generado un hecho lamentable, cuántas personas hubiesen fallecido”.

Por su parte, el abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel afirmó que este hecho reflejó la falta de formación en los cuerpos de seguridad. “Los cuerpos de seguridad en Venezuela presentan una falta de formación, esta irresponsabilidad y colocar en riesgo a personas inocentes, un episodio que pudo pasar a mayores”, señaló.

Izquiel aseveró que esta situación genera aún más desconfianza en los cuerpos policiales. “Los venezolanos sienten desconfianza en los cuerpos policiales, este tipo de eventos lo que hace es acrecentar esa percepción de desconfianza y de indefensión. Ahora en los cuerpos policiales existe una formación politizada. Los ascensos ya no son por jerarquía sino por politización”, recalcó.

Un funcionario de un organismo de seguridad, quien prefirió no identificarse, manifestó su rechazo con lo ocurrido. “Lo sucedido en la Prados del Este no cuadra. La guerra es contra el hampa”, dijo.

Otro oficial, quien prefirió mantenerse en el anonimato, afirmó que “esto ocurre cuando aceptan a todo tipo de funcionario en el FAES, que a veces ni son funcionarios. Lo ocurrido fue deplorable”.

Diferencias internas

No es un secreto que entre funcionarios del Cicpc y de la FAES existen diferencias internas que han salido a relucir en varias oportunidades.

Un caso conocido fue el altercado ocurrido el pasado 12 de marzo de 2018 entre funcionarios de la FAES y detectives del Cicpc en la avenida Sucre de Catia.

En un video se observó cuando el jefe, en ese entonces, de la Dirección contra Homicidios del Cicpc, Daniel Álvarez, sostuvo un impasse con uniformados de la PNB.

