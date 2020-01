Diosdado Cabello sobre disputas en PJ: “Nosotros no tenemos nada que ver ahí”

Caracas.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se pronunció este viernes con respecto a las diputas en Primero Justicia (PJ) y aseguró que el bloque oficialista “no tiene nada que ver ahí”, reiterando que son problemas internos que sostiene la oposición venezolana.

En la rueda de prensa semanal del PSUV, Cabello se refirió a los últimos hechos relacionados al partido político Primero Justicia, sosteniendo que el chavismo no está involucrado en las disputas internas de la tolda amarilla.











“PJ contra PJ, nosotros no tenemos nada que ver ahí, eso es problema de ellos. Nosotros debemos garantizar que dentro del partidos seamos uno solo bloque y eso tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia y la claridad ideológica (…) Nadie sabe quien es PJ es un problema doméstico, a nadie le importa lo que está pasando con PJ”, dijo.

Por otra parte, el número dos del chavismo hizo mención sobre el pasado miércoles 15 de enero, cuando una comisión de la Asamblea Nacional fue agredida por colectivos en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, al intentar ingresar al hemiciclo para dar inicio a una sesión ordinaria pautada para debatir junto a una representación de maestros sobre el sector educativo, a propósito de celebrarse ese día el Día del Maestro. ”

“Montaron su show y mostraron a un señor dándole a una camioneta con un cono, le podrá haber dado un conazo, pero no un tiro (…) No es verdad que le dispararon a la puerta, una pierda fue lo que le pegaron ahí. El Palacio Federal Legislativo no será un espacio de guarimba de la oposición”, manifestó.











Asimismo, subrayó que el bloque chavista se encuentra a la espera de la primera decisión que tome Luis Parra, ya que es la directiva que reconocen para el período 2020-2021.

Con respecto a la ruptura de las relaciones bilaterales con Guatemala, Cabello aseguró que “estaban rotas desde hace tiempo. No hace nada un señor que ni siquiera es guatemalteco. Es un mafioso italiano. Nosotros seguiremos trabajando por el bienestar de los venezolanos. No nos afecta en nada”, sentenció.

Recordó que el 22, 23 y 24 de enero habrá una jornada de carnetización para aquellos que deseen inscribirse en el PSUV. De igual forma, reiteró que en los próximos días se llevarán a cabo las reuniones con los gobiernos izquierdistas, a fin de finiquitar las estrategias políticas que se aplicarán durante el 2020.

“Es para consolidar esas fuerzas y ahí vamos a poner a la orden de los movimientos políticos lo que hemos venido haciendo, si nos ha servido a nosotros, estoy seguro puede servir en otros lados”,finalizó.

