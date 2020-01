Diputado Eustoquio Contreras se abstendría al voto de no haber una “junta directiva amplia”

Caracas.- El periodista venezolano, Víctor Amaya informó la mañana de este domingo que el parlamentario disidente del chavismo, Eustoquio Contreras, se abstendría al voto de no haber una “junta directiva amplia”, a propósito de la elección que se llevará a cabo desde el Parlamento para la elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, así como al gabinete que lo acompañará en la directiva durante el 2020.

Este domingo se espera que todos los diputados de la AN cumplan con la elección y juramentación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el período anual de sesiones ordinarias 2020-2021, de conformidad con lo establecido en los artículos 194 y 219 de la Constitución de Venezuela, y los artículos 2, 7,8 ,9, 10 y 11 del Reglamento Interior y de Debates.

A minutos de comenzar la sesión en el Palacio Legislativo, cuerpos de seguridad del Estado se encuentran en las afueras de la AN, impidiendo el paso de los parlamentarios al hemiciclo. Por su parte, los diputados por la bancada oficialista esperan ejercer su derecho al voto, pese a que según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se encuentra en “desacato”.

