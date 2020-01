Diputado José Noriega negó vínculos con el audio publicado por Alfonso Marquina

Caracas.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Noriega, negó la tarde de este viernes su vínculo con el material publicado por el también parlamentario Alfonso Marquina, quien denunció desde tempranas horas de la mañana que en complicidad con el régimen, intentaron sobornarlo para retirar su apoyo al actual presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el parlamentario autojuramentado aseguró que se trata de una estrategia aplicada por el G4 "para enturbiar la decisión libre y soberana de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional", refiriéndose a la autojuramentación liderada por Luis Parra el pasado 5 de enero desde el Palacio Federal Legislativo.











“El audio que hoy presentan sobre una supuesta conversación entre el Diputado Marquina y mi persona es absolutamente falso, es un vulgar montaje para continuar con el libreto que comenzaron el primero de diciembre del año pasado” reza uno de mensajes publicados en su cuenta en la red social.

Asimismo, sostuvo que la voz que se escucha en el audio presentado por Marquina no es de él. “Quienes me conocen bien, mis Amigos y Familiares, saben que esa no es mi voz, pretenden enlodar mi imagen y la de todos los que dimos un paso firme en contra de las cúpulas que a espaldas del pueblo comparten y se reparten el poder en nuestro País”, manifestó en una serie de tuits.

"¿Si el Diputado Marquina tenía ese audio por qué lo saca dos semanas después de la elección de la Directiva de la Asamblea Nacional?, ¿por qué no lo sacó antes para así impedir lo que finalmente ocurrió? No lo hizo porque no lo tenía, porque ese audio es un vulgar montaje (…) Señor Marquina, sepa que ha cometido un delito, ha simulado un hecho punible, me está calumniando y difamando, y por ello tendrá que responder ante la Justicia, así que me reservo todas las acciones legales que me corresponden ejercer", señaló.









El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Alfonso Marquina, presentó este viernes evidencias en las cuales el parlamentario José Gregorio Noriega intentaba presuntamente sobornarlo para cambiar su voluntad política el pasado 5 de enero cuando designarían la nueva junta directiva del Parlamento.

En el audio presentado se evidencia cómo Noriega, autojuramentado segundo vicepresidente de la AN, intenta ofrecer una coima a Marquina de 700 mil dólares, a cambio de su apoyo a Luis Parra.

En un rueda de prensa convocada para denunciar el supuesto “soborno” del régimen, el justiciero manifestó que la decisión de hacerlo público, surge tras cumplirse “muchas de las amenazas” realizadas a los los legisladores. “Si algo nos sucede a los diputados de la bancada democrática, el único responsable es quien dirige la Operación Alacrán”, precisó.

El audio que hoy presentan sobre una supuesta conversación entre el Diputado Marquina y mi persona es absolutamente falso, es un vulgar montaje para continuar con el libreto que comenzaron el primero de diciembre del año pasado. #17Ene — Goyo Noriega (@GoyoNoriega) January 17, 2020

