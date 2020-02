Caracas.- La autojuramentada directiva de la ‘Fracción Clap’, encabezada por Luis Parra, realizó este martes una reunión en el Palacio Federal Legislativo en la que designaron una comisión para levantar el “desacato” de la Asamblea Nacional. Además fueron incorporadas dos diputadas: Durga Ochoa, tercera suplente del estado Vargas en representación del PSUV; y Lucía Castillo, quien era tercera en la lista por Barinas, cuyo principal de esa curul es Julio César Reyes.

Con el acuerdo quedó aprobada una comisión que iniciará los trámites necesarios para levantar el desacato impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Asamblea Nacional desde 2016, la cual estará compuesta por: José Antonio España, Luis Loaiza, William Gil, Mariana Lerin, Stalin González y Carlos Prosperi.











“Decidimos buscar mecanismos de entendimiento, esas posturas de los extremos que hemos vivido durante cuatro años decidimos dejarla atrás, y nuestro llamado es a todos los poderes del Estado a que tengamos desprendimiento, de tal manera que este es un llamado sincero, de sensatez. Vamos a luchar, porque vamos a ganar la Asamblea. Nuestra ruta está bien clara, organización y voto, porque es de interés nacional”, comentó Parra.

Adicionalmente, José Antonio España afirmó que con el golpe de Estado que dio la ‘Fracción Clap’ el 5 de enero, fue derrotada la iniciativa del TIAR y el intento de recuperación de la libertad el 30 de abril. Aseguró que la reincorporación del PSUV a la Asamblea fue importante para el Legislativo y la liberación de presos políticos forman parte de “los avances que ha obtenido la gestión de Luis Parra”.

Por su parte, el diputado Luis Loaiza, solicitó la creación de una comisión para materializar la reinstitucionalización del país, con el objetivo de “superar la arbitrariedad autocrática”.











“El pueblo venezolano le exige a los políticos no tener protagonismos estériles, no puede ser conducido de show en show mientras la gente se muere de hambre. Es clave que se saque a la Asamblea Nacional de la situación del desacato, para sacar un plan para la recuperación del país, no han entendido la naturaleza de lo que pasó el 5 de enero, eso significa despolarizar el debate”, expresó el parlamentario.

Loaiza acotó que se han esforzado para que la Asamblea Nacional sea una institución útil “que se aleje de los shows y se ponga a trabajar con seriedad” mediante la creación de acuerdos políticos: “Hablamos de construir una ruta política para que podamos ser útiles al país a los múltiples problemas que tenemos. Amamos el imperio de la ley, del estado de derecho”.

