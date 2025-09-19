Mundo
Directora de la División de las Américas de HRW rechazó “hostigamiento” contra Andreína Baduel
El jueves 18 de septiembre, Baduel denunció que, tras retirarse de la Embajada de Alemania en Caracas, un sujeto en motocicleta la siguió
Caracas/Foto: El País.- La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, rechazó este viernes el “hostigamiento y la persecución” contra Andreína Baduel, quien denunció el jueves que un sujeto en motocicleta “siguió deliberadamente” al vehículo en el que se trasladaba tras salir de la Embajada de Alemania, donde se llevó a cabo el cuarto día de la “Ruta por la Justicia y la Libertad”.
Lea también: Estados Unidos endurece requisitos de conocimiento cívico para obtener la ciudadanía
“Rechazamos con firmeza el hostigamiento y persecución contra Andreína Baduel. Exigimos que los familiares de presos políticos y el Clippve puedan trabajar sin amenazas”, dijo Goebertus en un mensaje publicado en X.
La directora también enfatizó que la comunidad internacional “debe apoyarlos y protegerlos”.
El jueves 18 de septiembre, Baduel denunció que, tras retirarse de la Embajada de Alemania en Caracas, un sujeto en motocicleta la siguió. “No es la primera vez: desde hace meses vivo bajo un cerco policial frente a mi casa, donde activan sirenas y luces como mecanismo de hostigamiento. Esto no es casualidad”, afirmó Baduel, quien es hermana de Josnars Baduel e hija del fallecido exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel.
A pesar de ello, señaló que continuará “alzando la voz por la libertad de mi hermano y de todos los presos políticos”. “Nuestra lucha es legítima, pacífica y constitucional. Y aunque quieran sembrar miedo, nuestra fuerza está en la verdad y en la solidaridad que seguimos recibiendo dentro y fuera del país”, sostuvo.
Protestaron frente a la Embajada de Italia
Este viernes 19 de septiembre, los familiares de detenidos tras las protestas postelectorales realizaron una movilización frente a la Embajada de Italia en Caracas, en el marco de la “Ruta Global por la Justicia y la Libertad”. La jornada incluyó solicitudes de respaldo ante la próxima canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.
Baduel enfatizó que la iniciativa busca que “el mundo entero pueda conocer la realidad que vivimos los venezolanos en este momento y las violaciones cometidas contra nuestros presos políticos”. Por su parte, los familiares denunciaron la falta de presentación ante tribunales y la imposibilidad de entregar lo mínimo indispensable para vivir.
Esta acción forma parte de una jornada que se desarrolló del 15 al 19 de septiembre, con visitas a las embajadas de España, Suiza, Bolivia, Alemania e Italia en Caracas. La Ruta Global busca generar apoyo y presión internacional para la liberación de los detenidos tras las protestas postelectorales de 2024.
El 15 de septiembre, la protesta comenzó frente a la Embajada de España, solicitando la liberación de 13 ciudadanos españoles detenidos en Venezuela.
Posteriormente, el 16 de septiembre, los activistas se dirigieron a la Embajada de Suiza para pedir la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja en centros de detención como El Helicoide y Tocorón.
El 17 de septiembre, la manifestación tuvo lugar en la Embajada de Bolivia, mientras que el 18 de septiembre se concentraron frente a la Embajada de Alemania, solicitando apoyo para reactivar mecanismos europeos de intermediación ante la ONU.
Esta es la tercera jornada de este tipo organizada por Clippve en 2025, tras las llevadas a cabo en febrero y mayo, dirigidas a organismos nacionales y embajadas en países como Colombia, México, Brasil y Japón.
