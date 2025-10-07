Disparen a matar: actuaciones del enjambre digital

Caracas/Foto: Wellat.- El teórico de los medios de comunicación Marshall Mcluhan dijo en 1964: “La tecnología eléctrica ya está dentro de los muros y estamos embotados, sordos, ciegos y mudos ante su encuentro con la tecnología de Gutenberg”. ¿No es algo parecido a lo que sucede hoy con nuestros celulares? Hoy vivimos embriagados con el medio digital que nos cambia decisivamente nuestra conducta, percepción, sensación y hasta forma de convivencia. La crisis actual de la comunicación digital reside en esta euforia con embriaguez.

Lea también: El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno

La ira ha vivificado la superestructura digital de las redes sociales, es el medio heroico por excelencia de la acción como ocurre con la Ilíada de Homero. Es la ira la base narrativa de lo que vemos y sentimos en Twitter. El disparo verbal del anonimato que se incomoda por la expresión pública de quienes en uso de su libertad individual comparten lo que piensan en la red, para que alguien lea, critique o reflexione. En el enjambre no hay nosotros sino un grupo lleno de ira, que ignora las principales bases de una movilización política. El enjambre digital no se manifiesta en una sola voz, es una secta que se percibe como ruido.

Mcluhan definía perfectamente al Homo Digitalis que vemos trabajando hoy en las redes sociales. Es una especie de hombre anónimo que trabaja por un perfil de exposición que reclama atención incesantemente. Este hombre digital no se congrega, no conoce el nosotros. En el mundo de este individuo no hay interioridad, solo una multitud sin espíritu. Byung-Chul Han calificó a estas personas como unos Hikikomoris, que en japonés responde a personas que viven al margen de la sociedad, solitarios ante el monitor. Los Hikikomoris pasan el día entero delante de los medios audiovisuales observando el instante de cada noticia, supervisando cada situación para dar su punto de vista de forma casi obsesiva. Los enjambres digitales son la noticia ruidosa de hoy y la política se ha convertido en un verdadero campo de guerra con un circo en el medio. Estos rebaños actúan con volatilidad, de manera carnavalesca, lúdica y no tienen energía política capaz de producir una movilización o una acción concreta. La comunicación digital del enjambre carece de contacto directo con personas reales, no hay cuerpo ni rostro. En este mundillo hay muchas cosas imaginarias, inventadas, construidas para perfilar una realidad ficticia que no es representativa de lo que existe fuera de aquí.

El hombre digital cuenta los me gusta, visualizaciones, métricas. En su narcisismo calcula constantemente quién lo ve y quién no, podemos ver a un individuo minúsculo, infantilizado e idiotizado por lo digital cuyo mundo es solo ese. El cansancio de la información (Information Fatigue Syndrom) es la enfermedad psíquica que se produce por un exceso de información. Este concepto del filósofo Davis Kellogg Lewis en 1996, hoy entra en mayor vigencia sobre todo por el uso desproporcionado de las redes sociales. El hombre digital es un hombre que puede estar enfermo y deprimido y no se ha dado cuenta.

El enjambre digital es un problema para la sociedad que busca luces en un mundo de incertidumbre, donde se requiere mayor conversación, entendimiento y tolerancia entre las ideas contrarias. El enjambre digital venezolano depende del éxito o fracaso de quien lo dirige y todo apunta a que le falta poco para que éste se evapore, de allí las expresiones arrebatadas de odio como si se tratara de una refundación del KKK.