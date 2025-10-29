Tecnología
Dobla la ropa, ordena y limpia: llega "NEO", el primer robot humanoide doméstico
Este robot, de la compañía X1, también es capaz de aprender con la ayuda de su dueño para llevar a cabo tareas desconocidas
Caracas/Foto: X1.- La empresa robótica, X1, anunció el martes el lanzamiento de NEO, el primer robot humanoide doméstico capaz de cumplir con múltiples tareas del hogar, como doblar la ropa, ordenar, limpiar algunos espacios y más.
De acuerdo con un comunicado de la compañía, NEO automatiza las tareas diarias y ofrece asistencia personalizada para que las personas puedan dedicar más tiempo a otras cosas. Asimismo, lo califica como el humanoide "más seguro, asequible y capaz del mundo".
"Los humanoides fueron durante mucho tiempo una cosa de ciencia ficción… entonces eran cosa de investigación, pero hoy, con el lanzamiento de NEO, los robots humanoides se convierten en un producto. Algo que tú y yo podamos alcanzar y tocar. NEO cierra la brecha entre nuestra imaginación y el mundo en el que vivimos, hasta el punto en que podemos pedir ayuda a un robot humanoide, y la ayuda se concede", indicó Bernt Børnich, director ejecutivo y fundador de 1X.
Este robot contiene la opción 'Tareas', que permite a los dueños proporcionarle una lista de quehaceres para completar en el hogar, programar la hora para cuándo quieren que se completen y volver un espacio más limpio todos los días.
"NEO también puede manejar las tareas en tiempo real mientras te relajas o trabajas cerca. Con solo hacer clic en un botón o un simple comando verbal, NEO se transforma en un ama de llaves personal; abordar tareas como doblar la ropa, organizar estantes y ordenar espacios. Para cualquier tarea que NEO aún no conozca, los propietarios pueden programar un 1X Expert para que lo guíe a través de tareas desconocidas, ayudando a NEO a aprender mientras hace el trabajo", resalta.
Detalles de su aspecto y precio
Su núcleo está impulsado por la IA. Además, con cada actualización de software, irá aprendiendo nuevas habilidades para quitarle a las personas ciertos trabajos tediosos del hogar, ya que se entrena con datos del mundo real.
A diferencia de los robots convencionales que presenta el cine, no está hecho de algún metal que pueda darle un aspecto intimidante. Por el contrario, X1 lo diseñó con un material suave y de aspecto amigable, con el fin de hacer a un lado la popular creencia de que la máquina podría rebelarse contra su amo.
NEO ya está disponible para pedidos anticipados y los primeros modelos se entregarán en 2026. Su costo será de 20.000 dólares en preventa, mientras que también está el modelo de cuotas en el que los usuarios podrán pagar 499 dólares mensuales, aunque el robot les llegará después que a quienes lo pidieron con anticipación.
Su entrega iniciará primero en EE. UU. el próximo año y a partir de 2027 se abrirá a otros mercados del mundo.
