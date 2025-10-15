Dólar del BCV sigue en alza tras superar los 200 bolívares

Caracas/Foto: Archivo.- La cotización oficial del dólar en Venezuela superó este miércoles los 200 bolívares.

Según el Banco Central de Venezuela (BCV), la divisa estadounidense se ubicó en 201,46 bolívares, lo que representa un aumento de 2,36 bolívares con respecto al martes 14 de octubre, cuando cerró en Bs. 199,10.

Por su parte, el euro se cotizó en 234,20 bolívares, frente a los Bs. 230,45 registrados en la jornada anterior.

El alza del dólar afecta el poder adquisitivo, especialmente de los trabajadores del sector público y de los pensionados, quienes perciben sus ingresos en moneda nacional.

El salario mínimo —que sirve de referencia para el resto de las remuneraciones en el sector público— y la pensión se mantienen en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalían a aproximadamente 30 dólares mensuales. Sin embargo, este monto ha disminuido considerablemente debido a la devaluación del bolívar frente al dólar.

El pasado 30 de abril, Nicolás Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela pasaría a 160 dólares indexados.

Asimismo, indicó que el “bono de guerra económica”, rebautizado como “ingreso de guerra económica”, aumentaría de 90 a 120 dólares mensuales indexados. El monto del cestaticket se mantiene en 40 dólares, lo que conforma un ingreso integral total de 160 dólares.

El mandatario también informó que las pensiones, que reciben alrededor de cinco millones de ciudadanos, se elevarían a 50 dólares, también pagaderos en bolívares.









