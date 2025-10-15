Dólar del BCV superó los 200 bolívares este 15 de octubre

Caracas/Foto: Archivo.- La cotización oficial del dólar en Venezuela superó este miércoles los 200 bolívares.

Según el Banco Central de Venezuela (BCV), la divisa estadounidense se ubicó en 201,46 bolívares, lo que representa un aumento de 2,36 bolívares con respecto al martes 14 de octubre, cuando cerró en Bs. 199,10.

Por su parte, el euro se cotizó en 234,20 bolívares, frente a los Bs. 230,45 registrados en la jornada anterior.

El alza del dólar afecta el poder adquisitivo, especialmente de los trabajadores del sector público y de los pensionados, quienes perciben sus ingresos en moneda nacional.