"Doña Florinda está de moda": Alba Roversi no le teme a críticas por su peinado ochentero (Video)

Caracas / Foto: Composición.- La actriz venezolana Alba Roversi sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer en un video con rollos en el cabello, estilo que justificó con humor y frescura en un video acompañada por su esposo, Richard González.

Mientras anunciaba su próxima presentación en San Cristóbal este viernes 3 de octubre en el salón de eventos de Plaza Real, Roversi bromeó sobre su look:

“¿Qué tiene de particular que yo salga con rollos en la cabeza? Esta melena yo me la hago porque es una melena ochentosa. Además Doña Florinda está de moda, no tanto para bien porque a la pobre le han lanzado después de la serie de Chespirito, pero si ella sale, ¿por qué yo no?”, dijo.

También aseguró que no le teme a los comentarios negativos: “Mi amor, como el temor lo dejé en la placenta, miren qué bellos me quedan mis rollos, ya ustedes van a ver cómo me van a quedar estos bucles”.

Finalmente, la actriz adelantó que aprovechará su visita a Táchira no solo para el show, sino también para disfrutar de su gastronomía y pasear: “San Cristóbal, vamos para allá. Voy a comer pastelitos, vamos a pasarla en un evento y a recorrer toda la ciudad y sus alrededores".

El comentario de Roversi surge en un contexto donde la actriz mexicana Florinda Meza ha enfrentado fuertes críticas. Estas se deben tanto a sus recientes declaraciones sobre su relación con Roberto Gómez Bolaños, como a su papel como la "otra mujer" en el matrimonio del comediante.

La polémica se ha avivado aún más por sus pasadas afirmaciones, donde llegó a tildar de "siete grandes defectos" a la esposa y los hijos de Chespirito.

Un debate en el que también han participado artistas venezolanos. Una de ellas fue Daniela Alvarado, quien se sumó a las críticas contra Meza con un video en el que cuestionó las numerosas entrevistas de Meza.

La actriz de 'Voltea pa' que te enamores' expuso la contradicción de que pretenda limpiar su imagen cuando, según la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, su relación con el comediante comenzó mientras él aún estaba casado.

Alvarado compartió una anécdota personal sobre la familia formada por su padre y una pareja más joven para contrastar cómo, en el caso de Meza, el público "no vio eso".