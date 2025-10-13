Donald Trump amenaza a Vladimir Putin con apoyar militarmente a Ucrania

Caracas/Foto: Casa Blanca.- El ambiente de alegría que se respira en Israel, luego de la liberación de los 20 rehenes capturados dos años atrás, parece tener nombre y apellido: Donald Trump. Un hombre que ahora aspira a terminar con el conflicto entre Rusia y Ucrania, producto de la invasión rusa que no ha terminado como Putin lo esperaba.

Hoy, aprovechando los reflectores sobre sí por su protagonismo en el alto al fuego entre Israel y Palestina -más la consecuente liberación de rehenes israelíes y presos palestinos-, Trump reveló haber discutido sobre armamento con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a quien le ofreció venderle los poderosos misiles Tomahawks aunque, antes de hacerlo, hablaría primero con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El suministro de misiles Tomahawk, con una capacidad de 2400 kilómetros, podría permitir a Ucrania alcanzar fácilmente objetivos en el interior del territorio ruso, incluyendo bases militares, centros logísticos, aeródromos y centros de mando. Sin embargo, Rusia ha declarado que si Estados Unidos proporciona Tomahawks a Ucrania, se desencadenaría una nueva ronda de peligrosa escalada entre Rusia y Occidente. "Necesitan urgentemente los Patriots", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. "Les gustaría tener Tomahawks. Eso es un avance". Una amenaza que refleja otra forma en que Trump está perdiendo la paciencia con Rusia para resolver la guerra, un conflicto que ya lleva tres años y que ha generado la muerte de entre 5.000 y 7.000 soldados cada semana.

Trump también ha advertido que es posible que se impongan sanciones adicionales contra Rusia y que Ucrania podría recuperar el territorio perdido. Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance ha afirmado que Rusia debería "despertar y aceptar la realidad" mediante negociaciones serias.

Trump afirmó que primero llamaría al presidente ruso, Vladimir Putin, para advertirle de que, si la guerra no terminaba, podría proporcionar los misiles de crucero a la OTAN, que los pasaría a Ucrania. Trump calificó los Tomahawks como "un nuevo paso de agresión". "Para ser sincero, podría tener que hablar con Rusia sobre los Tomahawks", dijo Trump. "¿Quieren que los Tomahawks se dirijan hacia ellos? No lo creo".

Trump afirmó que la amenaza de los Tomahawks convencería a Putin de que desea el fin de la guerra.

"Yo podría decir: 'Miren, si esta guerra no se resuelve, podría enviarles Tomahawks'", añadió Trump. "Puedo decirlo. Puede que no, pero podemos hacerlo".

"Rusia teme que los estadounidenses nos den Tomahawks, porque este tipo de presión pueda favorecer la paz", declaró Zelenskyy.









