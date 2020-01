Donald Trump aseguró que tiene más de 50 objetivos en Irán para responder “rápido” y “fuerte”

Caracas.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado que tiene identificados 52 objetivos de Irán para responder “muy rápido” y “muy fuerte” a las eventuales represalias de Teherán por la muerte en un ataque estadounidense del poderoso comandante iraní Qasem Soleimaní.

“Que esto sirva como una advertencia de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, tenemos identificados 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos de ellos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, serán golpeados muy rápido y muy fuerte”, dijo Trump en su cuenta en la red social Twitter.

“¡EE. UU. no quiere más amenazas!”, añadió el mandatario, que eligió el número 52 por los 52 funcionarios estadounidenses que fueron tomados como rehenes en el asalto a la Embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, cuando ambos países rompieron sus relaciones diplomáticas, reseñó La Vanguardia.

Trump consideró que la República Islámica “está hablando con mucha osadía sobre atacar algunos objetivos estadounidenses” en respuesta a la muerte en un ataque con drones en Bagdad de Soleimaní, arquitecto de la política de Irán en Oriente Medio, y del vicepresidente de la Multitud Popular iraquí, Abu Mahdi al Mohandes. Asimismo, debido a esas amenazas de Irán, que continuaron este domingo, Trump justificó sus nuevas amenazas.

El Gobierno de Trump ha argumentado que el objetivo de matar a Soleimaní era impedir un “ataque inminente” que habría puesto en peligro la vida de militares y diplomáticos de Estados Unidos en Oriente Medio, región en la que están desplegados entre 60.000 y 70.000 soldados estadounidenses.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020