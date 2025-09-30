Mundo
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
El mandatario destacó que las medidas marítimas anteriores han sido letales para los envíos de droga y subrayó que su "gobierno está listo para extender la ofensiva a rutas terrestres si los carteles continúan con sus operaciones"
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró este martes que su administración "combatirá a los carteles de droga por tierra".
En un encuentro con los medios, Trump aseguró que las operaciones navales contra el narcotráfico han dejado de ser necesarias en el mar, ya que “no hay barcos” llevando drogas hacia Estados Unidos, y advirtió que ahora la atención se centrará en los cárteles que operan por tierra.
"Veremos que pasa en Venezuela. Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas", dijo.
Trump calificó la situación como un cambio en las rutas del narcotráfico: “Antes había cientos de barcos; ahora no hay ninguno. Esto significa que no hay drogas por mar. Pero sí por tierra, y les estamos diciendo a los cárteles que también los vamos a detener”.
El mandatario destacó que las medidas marítimas anteriores han sido letales para los envíos de droga y subrayó que su "gobierno está listo para extender la ofensiva a rutas terrestres si los carteles continúan con sus operaciones".
Esta no es la primera vez que Trump plantea una ofensiva directa contra los cárteles en territorio. Hace dos semanas, durante una intervención el 15 de septiembre, el presidente ya había advertido sobre la posibilidad de llevar operaciones militares más allá de aguas internacionales.
En esa ocasión, Trump justificó la medida citando las 300,000 muertes anuales en Estados Unidos relacionadas con las drogas, y destacó el éxito de las operaciones marítimas previas, que, según dijo, redujeron significativamente el transporte de narcóticos por vía marítima.
Contexto
Este mes, Washington atacó embarcaciones sospechosas de narcotráfico, dejando al menos 17 muertos, incluyendo incidentes en aguas venezolanas interceptadas por la Guardia Costera.
Según el Departamento de Estado, la estrategia de Washington apunta a “desmantelar y eliminar organizaciones terroristas extranjeras” que operan en la región y “liberar al Hemisferio Occidental de la influencia de los narcoterroristas que han proliferado”.
En un video compartido en X, la administración Trump aseguró que estas medidas son parte de “acciones audaces y decisivas para proteger a nuestros ciudadanos y apoyar a nuestros vecinos regionales en la lucha contra la destrucción” y destacó que, en lo que va del año, Estados Unidos ha desmantelado 30 organizaciones criminales catalogadas como terroristas.
Por su parte, Caracas denuncia que estas operaciones forman parte de una “guerra no declarada” contra Venezuela, con objetivos sobre sus recursos naturales.
En la Asamblea General de la ONU, el canciller venezolano Yván Gil calificó estas acciones como una “agresión militar e inmoral” impulsada principalmente por Estados Unidos y responsabilizó a Washington de financiar golpes de Estado y conspiraciones que "buscan frenar el proyecto político iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro".
