Donald Trump: Estamos en comunicación muy estrecha con China sobre el coronavirus

Caracas.- El presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, aseguró este lunes que su Gobierno se encuentra en “comunicación muy estrecha con China sobre el virus”, y destacó que aunque sean pocos los casos reportados en el país norteamericano, están siendo vigilados.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el mandatario se refirió al coronavirus y aseguró que su Gobierno ofreció a China y al presidente Xi “cualquier ayuda que sea necesaria (…) Nuestros expertos son extraordinarios”, destacó.

“Estamos en comunicación muy estrecha con China sobre el virus. Muy pocos casos reportados en EE. UU., Pero muy vigilantes. Hemos ofrecido a China y al presidente Xi cualquier ayuda que sea necesaria. ¡Nuestros expertos son extraordinarios!”, escribió a través de la red social.

Este lunes el Gobierno de Canadá confirmó que registró el segundo caso de coronavirus luego de que el primer paciente contagiara a su esposa. La neumonía originaria de China ha dejado 80 muertos y al menos 2.744 infectados diagnosticados.

El virus también ha sido detectado en Tailandia, Malasia, Taiwán, Australia, Singapur, Corea del Sur, Vietnam, Japón, Estados Unidos y Francia.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020