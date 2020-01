Donald Trump: Manifestantes iraníes se negaron a pisar la bandera de EE. UU.

Caracas.- El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, calificó como un “progreso” que los manifestantes iraníes no hayan pisado o “denigrado” la bandera de la nación estadounidense, a pesar que estaba puesta en el medio de la calle.

“Wow! Los maravillosos manifestantes iraníes se negaron a pisar, o de ninguna manera denigrar, nuestra Gran Bandera Americana. Lo pusieron en la calle para que lo pisotearan, y en su lugar lo rodearon. ¡Gran progreso!”, escribió el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter.

Estados Unidos e Irán se encuentran inmersos en un conflicto de máxima tensión luego del asesinato del reconocido general iraní, Qasem Soleimani, producto de un ataque con un avión no tripulado en el aeropuerto de Bagdad, en Irak: sin embargo, la raíz del asunto tiene su origen en el asesinato de ciudadanos estadounidenses por parte de la milicia proiraní denominada Kataeb Hezbollah.

La milicia Kataeb Hezbollah reaccionó a la muerte de sus líderes disparando dos cohetes Katyusha que impactaron la base aérea Balad de Irak, donde están estacionadas las tropas estadounidenses, mientras que casi al mismo tiempo dos morteros impactaron en la Zona Verde.

A esta situación se sumaron las declaraciones del líder supremo de Irán: el ayatola Ali Jamenei, quien aseguró que quienes llevaron a cabo estas acciones recibirán “una dura venganza”.

Posterior al ataque de los persas, Donald Trump, publicó el pasado miércoles un mensaje en el que confirmó que no hubo víctimas mortales de sus militares y anunció que establecerá nuevas sanciones económicas. Además, fue enfático en asegurar que Irán “no podrá continuar promoviendo acciones terroristas”.

Wow! The wonderful Iranian protesters refused to step on, or in any way denigrate, our Great American Flag. It was put on the street in order for them to trample it, and they walked around it instead. Big progress!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020