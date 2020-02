Donald Trump resaltó “liderazgo” del presidente chino para combatir el coronavirus

Caracas.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó este viernes el “liderazgo” que, en su opinión, mantiene el primer mandatario chino, Xi Jinping, para combatir la epidemia generada por el nuevo coronavirus, y aseguró que su labor “será muy exitosa”.

“Acabo de tener una larga y muy buena conversación telefónica con el presidente Xi de China. Él es fuerte, agudo y poderosamente enfocado en liderar el contraataque contra el Coronavirus. Él siente que lo están haciendo muy bien, incluso construyendo hospitales en cuestión de días”, escribió Trump a través de su cuenta oficial de Twitter.

Aunque consideró que “nada es fácil” vaticinó que la nación asiática tendrá “éxito” en la lucha contra la epidemia, además dijo que “EE. UU.” se encuentra trabajando “estrechamente” para contribuir con el Gobierno chino.

“Nada es fácil pero él (Xi Jinping) tendrá éxito, especialmente cuando el clima comience a calentarse y el virus se debilite y luego desaparezca. Se está produciendo una gran disciplina en China, ya que el presidente Xi lidera fuertemente lo que será una operación muy exitosa ¡Estamos trabajando estrechamente con China para ayudar!”, agregó.

Según la televisión estatal CCTV, Xi mostró confianza en la capacidad de China para superar la epidemia y recordó que Pekín y Washington firmaron recientemente la primera fase del acuerdo para acabar con la guerra comercial, refirió la agencia internacional de noticias, Efe.

Algunos medios habían afirmado en los últimos días que la capacidad del gigante asiático para cumplir con los compromisos adquiridos en ese acuerdo iba a verse en entredicho por el impacto de la enfermedad – que hasta el momento ha dejado 636 muertos y más de 31 mil casos – en la economía china.

….he will be successful, especially as the weather starts to warm & the virus hopefully becomes weaker, and then gone. Great discipline is taking place in China, as President Xi strongly leads what will be a very successful operation. We are working closely with China to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020