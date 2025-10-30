Donald Trump vuelve a caer en las encuestas

Caracas/Foto: Getty Images.- A su regreso de Asia, cuando trató de vender la reunión con el presidente de China como un éxito -pero donde le concedió todo lo que Xi Jinping aspiraba-, el presidente Donald Trump se ha encontrado con su peor pesadilla: solo 39% de los estadounidenses aprueban su desempeño, de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por The Economist/YouGov, donde también obtuvo un 58% de desaprobación, lo que arroja una aprobación neta de -19 puntos, la más baja de su segundo mandato, según la encuestadora.

En otra consulta, esta vez de Reuters-Ipso, el presidente obtuvo un índice de aprobación del 40%, en comparación con el 42% de la semana anterior.

Y por si esto fuese poco, otra encuesta realizada esta vez por ABC News/Washington Post/Ipsos, reveló que la gran mayoría de los estadounidenses (56%) se opone a la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir el salón de baile del presidente Donald Trump. De este total, el 45% se opone firmemente. Una demolición que ha sido apoyada solo por el 28% de estadounidenses republicanos, mientras 16% se muestra indeciso. Entre quienes aprueban a Trump en este tema, solo el 11% apoya firmemente su plan.

Trump declaró a la prensa durante sus viajes a Malasia, Japón y Corea del Sur, que sus índices de aprobación eran altos y que aún consideraba la posibilidad de buscar un tercer mandato. Sin embargo, hace poco admitió que la Constitución lo limita a dos mandatos- "Qué lástima", se quejó- y su declaración sobre los "altos índices de aprobación" también chocó con la realidad porque luego de las protestas "No Kings" y el cierre del gobierno, la opinión pública estadounidense sobre la protesta mejoró logrando 49% de aprobación, frente al 33% que la desaprobó. Y peor aún fueron los resultados mostrados por Reuters/Ipsos sobre el cierre del gobierno, que ha dejado a miles sin empleo o salario: 50% de los estadounidenses dijo sentirse frustrado y 20% muy enojados.

Todo un contraste con el inmenso gasto que ha derrochado la administración de Donald Trump en construir un salón de baile en la Casa Blanca a un costo de 300 millones de dólares y que, hasta donde se sospecha, planifica bautizarlo con su nombre.

