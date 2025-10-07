"¿Dónde está?: Hija de Edmundo González denuncia que Rafael Tudares cumplió nueves en "desaparición forzada"

Caracas/Foto: Archivo.- Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, denunció este martes que su esposo, Rafael Tudares Bracho, cumplió nueve meses en "desaparición forzada" y sin rastro alguno de su paradero, después de que organismos del Estado lo detuvieran el pasado 7 de enero.

"Hoy se cumplen 9 meses de la desaparición forzada de mi esposo, Rafael Tudares Bracho. Nueve meses desde que mis hijos no escuchan la voz de su papá y no reciben su abrazo antes de dormir", expresó González en un video subido a X.

Precisó que durante todo ese tiempo transcurrido, continúan con las mismas preguntas "básicas" y sin respuestas: "¿Dónde está Rafael? ¿Cómo está Rafael? ¿Por qué me lo niegan? ¿Por qué no puedo entregarle su paquetería y medicinas?".

La esposa de Rafael Tudares reiteró que su lucha es "netamente humana" y no busca ningún protagonismo.

"No soy política y tampoco soy una amenaza para nadie. Soy una mujer venezolana luchando por los derechos de sus hijos a tener a su papá al lado, lucho por los derechos de mi suegra a tener su hijo en casa y lucho por los derechos de mi esposo, un hombre inocente", reafirmó.

De igual forma, precisó que han sido nueve meses "de mucho dolor e incertidumbre", pero también "de mucho amor, porque somos una familia muy unida y la unión familiar y el amor son más grandes y fuertes que la indiferencia y el silencio".

"Por eso sigo aquí y seguiré, luchando por los derechos de mis hijos y esposo, quien es inocente", concluyó.

La detención de Tudares se produjo el pasado 7 de enero, el mismo día en que fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa —ya excarcelado— y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.