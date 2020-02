Dos autopistas de Caracas: Escenarios de contienda a golpes y de tiroteos

Caracas.-Dos autopistas, dos hechos diferentes, pero entre conductores incautos y transeúntes que quedaron en medio de estos sucesos. Uno ocurrido en la Prados del Este y el otro en la Francisco Fajardo, importantes vías de Caracas.

Gritos, disparos a diestra y siniestra, desespero, zozobra, persecución y enfrentamiento se manifestaron este miércoles 26 de febrero a las 05:00 de la tarde en la autopista Francisco Fajardo (AFF).











Los reportes indicaban que se trataba de un enfrentamiento entre funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y delincuentes de la banda de “el Coki” que opera en la Cota 905.

Los criminales portaban AK47, AR15, AK103 y más de 15 cargadores con balas, con las cuales se enfrentaron a los funcionarios.









Los criminales portaban AK47, AR15, AK103 y más de 15 cargadores con balas, con las cuales se enfrentaron a los funcionarios.

Una situación que inició con el intento de secuestro a un empresario que salía del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) y que llegó hasta la autopista Valle-Coche, donde los delincuentes, que se trasladaban en una Toyota Land Cruiser, color blanco, y funcionarios de la FAES desataron un intercambio de disparos, en el que fallecen dos de los sujetos.

Los demás delincuentes huyeron hacia la autopista Francisco Fajardo, escenario de un intenso enfrentamiento, en el que quedaron atrapados transeúntes y conductores por el fuego cruzado.

En el enfrentamiento que se extendió en la autopista otro de los criminales intentó lanzar una granada, pero acabó detonando dentro de la Toyota Land Cruiser, por lo que falleció en el lugar. Un cuarto delincuente que resultó herido se lanzó al río Guaire y luego encontraron su cadáver.

“Todo fue un caos”

Una mujer que estuvo en medio del tiroteo, quien prefirió no identificarse, contó a El Cooperante los momentos que vivió esa tarde cuando se trasladaba en su carro por la autopista Francisco Fajardo a la altura del hotel Meliá Caracas.

“Había tránsito, pero de un momento a otro la cola se detuvo y todo se volvió un caos, no entendíamos que pasaba, veíamos muchas motos de la FAES y los funcionarios caminaban entre los carros, tratamos de dar la vuelta, pero era difícil”, narró afectada por el hecho.

La señora relató que veía como pasaban los funcionarios con las armas largas y vestidos de negro. “Fue un caos, se escuchaban las sirenas y las motos, luego logré dar la vuelta en U y caer por la principal de Bello Monte, en ese momento escuché una explosión y me enteré que era una granada”, refirió.

Contó que cuando logró salir del suceso llamó a su pareja para relatarle la angustiante experiencia que vivió.

Durante el enfrentamiento cuatro civiles resultaron con heridas de proyectiles. Dos hombres identificados como José Torres, de 32 años y Antonio Castellano, de 50 años, con heridas en las piernas y dos niñas.

“Guerra contra los del FAES”

El Cooperante tuvo acceso a un audio en los que delincuentes llamaban a una “guerra contra la FAES” tras los muertos por el enfrentamiento en la autopista Francisco Fajardo.

“Sabes qué guerra con esos… del FAES están es haciendo lo malo también, que se prenda si se va a prender, no los queremos ver en la Cota, FAES en la pista, FAES detonado”, decían en el audio.

Este jueves a las 12:18 del mediodía se reportó una situación irregular en el túnel de El Paraíso. Delincuentes con armas largas se apostaron en el túnel de El Paraíso y sus adyacencias.

Se conoció de forma extraoficial que les hicieron un llamado a las comisiones policiales a no transitar por este túnel para evitar ser emboscados. Se presume que esta acción criminal sería por los hechos en la Francisco Fajardo.

Otro escenario de contienda

El pasado miércoles 19 de febrero los conductores de la autopista Prados del Este fueron sorprendidos por un enfrentamiento a golpes entre funcionarios del Cicpc y de la Fuerza de Acciones Especiales.

El hecho generó asombro e inquietud entre los testigos del suceso, quienes quedaron en medio de la contienda entre funcionarios.

Por un lado, estaba la versión extraoficial del Cicpc que detallaba que funcionarios del cuerpo detectivesco detuvieron a un oficial de la FAES en el Centro Comercial City Market de Sabana Grande por estar bajo investigación por un secuestro.

Los funcionarios del Cicpc se llevaron al oficial en una patrulla y cuando se encontraban por la autopista Prados del Este fueron interceptados por uniformados de la FAES.

Los funcionarios del Cicpc se llevaron al oficial en una patrulla y cuando se encontraban por la autopista Prados del Este fueron interceptados por uniformados de la FAES.

Los funcionarios de ambos cuerpos de seguridad comenzaron a discutir por la detención del oficial de la FAES y se generó el enfrentamiento a golpes.

Esta situación llevó a que la directiva del Cicpc y de la FAES se apersonara al sitio para verificar lo ocurrido.

Esta situación llevó a que la directiva del Cicpc y de la FAES se apersonara al sitio para verificar lo ocurrido.

Por su parte, la versión de los funcionarios de la FAES es que presuntamente al llegar al sitio comenzaron a desarmar a los pesquisas del Cicpc, “uno de ellos no dejó que le quitáramos su arma de fuego y en ese momento inició la pelea entre funcionarios. Todo fue acto de provocación por parte del Cicpc y además que ellos no avisaron a su directiva que iban a ejecutar esa detención y tampoco a la del FAES”, dijo un funcionario, quien prefirió no identificarse.

Este hecho fue catalogado como “bochornoso” por la actuación de ambos cuerpos de seguridad y rechazaron el riesgo en el que expusieron a las personas que se encontraban en plena autopista.

“Situación de riesgo grande”

Para el comisario y exdirector del Cicpc, Miguel Dao, lo ocurrido en la autopista Francisco Fajardo “puso en riesgo grande a la ciudadanía, tenían que haber planificado esto de otra manera, plantear esto del gran peligro que corrieron terceros, me pareció un hecho atípico. Esto nos pone en una situación de indefensión total”.

Por su parte, el criminólogo y director de seguridad del Municipio El Hatillo, Javier Gorriño, se refirió también a los hechos en la autopista Francisco Fajardo. “Si los delincuentes hubiesen lanzado la granada contra los funcionarios policiales allí se hubiese registrado un grupo importante de heridos y muertos. Por la hora esa autopista estaba bastante concurrida, aunque creo que fue hecho bien coordinado, fue un mensaje muy directo de los organismos de seguridad a los secuestradores para que se dediquen a otra cosa”, señaló.

