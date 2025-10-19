Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"

Caracas/Foto: Cicpc.- Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) aprehendieron a dos hombres en Anzoátegui por el delito de femicidio en grado de frustración, después de que lanzaran desde un tercer piso a una adolescente de 15 años, quien vive en situación de calle, por "motivos pasionales".

El comisario Douglas Rico indicó que los detenidos responden a los nombres de Jorge Rafael Arcia Naranjo (56) y José Gregorio Mujica Veliz (24). A ambos los detuvieron en las parroquias Puerto La Cruz y Pozuelos, municipio Juan Antonio Sotillo.

De acuerdo con las investigaciones, el intento de femicidio se registró en el casco central de Puerto La Cruz, en un edificio situado en la calle Buenos Aires. Se supo que a la joven la lanzaron al vacío desde un tercer piso, quedando herida de gravedad.

Se estableció que la agresión fue el resultado de una acalorada discusión por "asuntos pasionales" con la joven, con quien los agresores presuntamente mantenían una relación sentimental, pese a ser una menor de edad.

Cuando se encontraban dentro del inmueble, iniciaron una discusión y "cegados por la ira empujaron a la víctima, quien posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital Doctor Luis Razetti de Barcelona, donde su estado de salud es de pronóstico reservado".

Ambos victimarios quedaron a la orden de la Fiscalía 23ª del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.