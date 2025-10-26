Dos detenidos por el robo en el Louvre: uno intentaba huir a Argelia

Caracas/Foto: AFP.- Dos hombres fueron detenidos la noche del sábado como presuntos sospechosos del robo de joyas perpetrado en el Louvre el pasado 19 de octubre, informó este domingo la fiscal de París, Laure Beccuau.

En un comunicado publicado en X, Beccuau indicó que uno de los arrestados intentaba abandonar el país desde el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle al momento de su detención.

La fiscal lamentó la divulgación prematura de información por parte de personas cercanas al caso, que, según dijo, no mostraron “consideración por la investigación”.

“Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de la centena de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como en la localización de todos los responsables. Aún es demasiado pronto para ofrecer detalles precisos”, señaló.

Beccuau añadió que se proporcionará “información adicional” al concluir la fase de detención preventiva, que puede durar hasta 96 horas en el marco de una investigación por robo organizado.

Advertisement

Lo que se sabe hasta ahora de la investigación

Según medios locales, los sospechosos son conocidos por la policía, especialmente por robos en joyerías, y provienen de Seine-Saint-Denis. Fueron identificados gracias al ADN hallado en la escena del crimen, aunque la fiscalía aún no ha confirmado estos datos.

Uno de los detenidos fue arrestado en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, en el Valle del Oise, cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Argelia, programado para las 20:40 hora local. La otra detención se produjo esa misma noche, aunque las autoridades no han ofrecido más detalles. Ambos sospechosos tienen alrededor de 30 años.

Las investigaciones continúan, y actualmente se busca a cuatro personas vinculadas al robo en la Galería Apolo del museo, el más visitado del mundo.

El grupo se llevó ocho joyas de la Corona francesa, entre ellas la tiara de la emperatriz Eugenia, con casi 2.000 diamantes, y el collar de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia.







