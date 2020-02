Dos entrenadores ocasionaron una trifulca durante combate de MMA

View this post on Instagram

Ни один чемпионат по ММА не может не закончиться беспорядками или массовой дракой. *Спасибо Хабибу за сложившуюся традицию 😅 Действия на видео 👆🏻происходят в Нур-Султане. По предварительной информации, тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, после чего началась потасовка. Информация в данный момент проверяется. Ждём официальных комментариев. Источник https://t.me/nehabar #сагинблог #казахстан