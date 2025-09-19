"Dos tumbas": un thriller sin desperdicio que conquista al público de Netflix

Caracas / Foto: Netflix.- La ficción española "Dos tumbas" se ha convertido en uno de los fenómenos más recientes de Netflix, al posicionarse en los primeros lugares del Top 10 de series más vistas en la plataforma.

Con apenas tres episodios, esta producción ha logrado cautivar a la audiencia internacional gracias a su ritmo ágil, giros inesperados y un reparto de primer nivel encabezado por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.

La historia arranca con la desaparición de dos adolescentes en un pueblo costero de Málaga. La policía pronto da por cerrado el caso, pero Isabel, la abuela de una de las jóvenes, interpretada magistralmente por Kiti Mánver, se niega a aceptar el silencio oficial.

En su búsqueda desesperada entra en contacto con Rafael, un hombre enigmático al que da vida Álvaro Morte, y cuya participación introduce un giro sombrío que marcará el rumbo de la trama. A su lado desfilan rostros conocidos del cine y la televisión española como Hovik Keuchkerian, Nadia Vilaplana, Joan Solé y Carlos Scholz, completando un reparto que ha recibido elogios por su solidez interpretativa.

Dirigida por Kike Maíllo (Toro, EVA) y creada por Agustín Martínez junto a Jorge Díaz y Antonio Mercero, la miniserie ha sido destacada por la crítica por condensar una historia intensa en un formato breve de tres episodios de alrededor de 50 minutos cada uno.

El éxito de la serie no solo se mide en su permanencia dentro del Top 10 de Netflix en varios países, sino también en la reacción del público y la crítica.

Los comentaristas destacan la audacia de presentar a una abuela como protagonista de un thriller, así como la habilidad de los guionistas para mantener el suspenso sin recurrir a "rellenos innecesarios".

En portales especializados como IMDb, la miniserie ha obtenido una valoración global de 6.4 puntos, con un mejor desempeño en su segundo episodio, que concentra la mayor tensión y acumula comentarios positivos por el ritmo y los giros inesperados.

Muchos coinciden en que Dos tumbas engancha porque no se extiende más de lo necesario, y porque logra mantener la atención del espectador hasta el desenlace. Con un tono oscuro, interpretaciones convincentes y una trama que juega entre el drama y el thriller, la serie se perfila como una de las propuestas europeas más atractivas en el catálogo reciente de Netflix.







