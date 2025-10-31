Drones de largo alcance de Ucrania sacuden Rusia y provocan escasez de gasolina en el país

Caracas/Foto: AP.- En un lugar secreto en la zona rural de Ucrania, columnas de aviones no tripulados de ataque se reúnen por la noche y casi en silencio para atacar en el interior de Rusia.

Sus objetivos son estratégicos: refinerías de petróleo, depósitos de combustible y centros logísticos militares. Desde el verano, la campaña de drones de largo alcance de Ucrania se ha intensificado drásticamente, golpeando la infraestructura energética en toda Rusia y estirando las defensas aéreas de Moscú.

Construidos a partir de piezas fabricadas en una red dispersa de talleres, estos drones ahora vuelan mucho más lejos que en cualquier otro momento de la guerra.

Los oficiales con chalecos antibalas se mueven con precisión rápida; Los faros se iluminan en rojo para permanecer ocultos. Los motores chisporrotean como motocicletas viejas mientras los gases de escape se desplazan hacia la noche sin luna. Minutos después, uno tras otro, los drones despegan de una pista improvisada y se dirigen hacia el este. Los ataques han causado escasez de gasolina en Rusia, incluso forzando el racionamiento en algunas regiones y subrayando una creciente vulnerabilidad en la infraestructura del país.

Los drones martillan las refinerías

Los analistas occidentales dicen que los ataques a la infraestructura energética hasta ahora han tenido un efecto grave, pero no paralizante. Los drones ucranianos han atacado repetidamente 16 importantes refinerías rusas, lo que representa alrededor del 38% de la capacidad nominal de refinación del país, según una revisión reciente del Carnegie Endowment, un grupo de expertos con sede en Estados Unidos.

Pero argumenta que el impacto real ha sido considerablemente más limitado: la mayoría de las plantas reanudaron sus operaciones en cuestión de semanas, y la producción de refinación de Rusia se ha visto amortiguada por la capacidad ociosa y los excedentes de combustible existentes.

Sin embargo, los ataques profundos le han dado a Kiev la iniciativa en un momento importante. Estados Unidos y Europa están aumentando las sanciones a la industria petrolera rusa incluso cuando la solicitud de Kiev de misiles Tomahawk de largo alcance de Estados Unidos se ha estancado. El presidente Volodymyr Zelenskyy dice que la capacidad mejorada de ataque de largo alcance de Ucrania está causando un daño real, lo que obliga al Kremlin a importar combustible y frenar las exportaciones. "Creemos que han perdido hasta el 20% de su suministro de gasolina, directamente como resultado de nuestras huelgas", dijo a los periodistas en una sesión informativa en Kiev.

En el sitio de lanzamiento secreto, el comandante que supervisa la operación, un hombre de hombros anchos identificado por su distintivo de llamada, "Fidel", de acuerdo con las regulaciones militares ucranianas, observa a través de gafas de visión nocturna cómo los drones suben al cielo lleno de estrellas.

"Los drones están evolucionando", dijo Fidel a The Associated Press. "En lugar de volar 500 kilómetros (310 millas), ahora vuelan 1.000 ... Tres factores intervienen en una operación exitosa: los drones, las personas y la planificación. Queremos ofrecer el mejor resultado. Para nosotros, esta es una misión sagrada".

Ucrania prospera con armas sencillas

Gran parte de la flota de Ucrania es de cosecha propia. El Liutyi, un caballo de batalla de los ataques nocturnos, es una embarcación a la altura de la cintura con un cuerpo en forma de salchicha, una hélice en la parte posterior y una cola triangular distintiva.

No parece elegante ni intimidante, más Home Depot que Lockheed Martin, pero la facilidad de montaje significa que se puede mantener oculto y ajustar constantemente: optimizado para deslizarse a través del espacio aéreo de primera línea fuertemente monitoreado.

Típico de la filosofía de producción bélica sin lujos de Ucrania, el Liutyi, cuyo nombre significa "feroz" en ucraniano, se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional y recientemente apareció en un sello postal local.

El alcance de estos drones, con algunos modelos duplicando su alcance durante el año pasado para atacar objetivos de forma rutinaria dentro de un radio de 1.000 kilómetros de la frontera, marca un cambio en la geografía del conflicto. Los ataques de hace un año dañaron refinerías en un rango mucho más estrecho, principalmente en las regiones fronterizas del oeste de Rusia. Los costos también han bajado, probando aún más costosos sistemas de defensa aérea, y los drones de largo alcance ahora se producen en Ucrania por tan solo $ 55,000.

Un cambio en la geografía del conflicto

"Lo que estamos viendo es que Ucrania está mejorando en la toma de la guerra dentro de Rusia", dijo Adriano Bosoni, director de análisis de RANE, una firma de análisis de riesgos globales. "Durante la mayor parte de la guerra, Rusia operó bajo el supuesto de que su propio territorio era seguro. Ese ya no es el caso".

La lógica estratégica es el desgaste por logística, argumentó: al obligar a Rusia a desviar los suministros y comprometer las defensas aéreas en un área más amplia, Kiev busca degradar la capacidad de Moscú para sostener operaciones a gran escala.

La Agencia Internacional de Energía, con sede en París, dice que los repetidos ataques con aviones no tripulados han reducido la capacidad de refinación de Rusia en unos 500.000 barriles por día. Eso ha provocado escasez de combustible interno y ha frenado las exportaciones de diésel y combustible para aviones, incluso cuando la producción mundial de petróleo se mantiene estable y los precios estables.

La capacidad de ataque local de Kiev permite lanzamientos independientes de drones, eludiendo la aprobación occidental requerida para las armas de largo alcance importadas. Esa autonomía precedió a sanciones más duras contra Rusia: los aliados se intensificaron solo después de que Ucrania pasara meses atacando las refinerías rusas.

En el terreno, cada misión es un estudio de compensaciones. Menos del 30% de los drones llegan al área objetivo, por lo que la planificación meticulosa es esencial, dijo Fidel, quien reflexionó sobre el costo humano. "La guerra ha caído en nuestra generación para que podamos luchar por nuestros hijos y que puedan vivir en un país democrático libre", dijo. "Actualmente estamos obteniendo experiencia que será utilizada por todos los países del mundo, y estamos pagando el precio con nuestras vidas y las vidas de nuestros amigos".

AP







