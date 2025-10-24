Economía
Economía venezolana crecerá 6% en 2025, según actualización de la Cepal
Según las nuevas cifras de la Cepal, Venezuela (6 %), Paraguay (4,5 %) y Argentina (4,3 %) liderarán el crecimiento económico en 2025, seguidos de Panamá (4,1 %), Costa Rica (3,8 %), Guatemala (3,7 %), Honduras (3,3 %) y República Dominicana (3,4 %)
Caracas/Foto: Archivo.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actualizó este jueves sus proyecciones de crecimiento económico para Venezuela y estimó que el país experimentará una expansión del 6 % en 2025.
En un informe publicado en su página web, la Cepal proyectó que Venezuela presentará un crecimiento del 3 % para 2026. Meses atrás, el organismo había pronosticado un crecimiento del 2 % en 2025 y del 2 % para 2026.
En términos generales, la Cepal mejoró en dos décimas su previsión de crecimiento regional para este año respecto a la última proyección de agosto, elevando su estimación al 2,4 % tras detectar “un entorno internacional menos adverso”.
“Este ajuste en las proyecciones refleja un entorno internacional menos adverso que el previsto en abril, pero no altera el diagnóstico de fondo: el impulso externo al crecimiento se ha desacelerado y la región sigue creciendo a un ritmo bajo”, advirtió el organismo.
“Para salir de esta situación es necesaria una transformación productiva más acelerada que impulse el crecimiento económico y la productividad, diversifique las economías y genere más y mejores empleos”, agregó.
Para 2026, la Cepal mantiene la estimación de crecimiento regional en 2,3 %.
Esta es la tercera mejora que realiza la Cepal desde que el presidente estadounidense Donald Trump llegó al poder en enero e inició una guerra comercial contra la mayoría de sus socios, incluida América Latina.
El organismo explicó que las revisiones responden tanto a “modificaciones en los escenarios del crecimiento del comercio internacional por efectos de los anuncios en materia arancelaria realizados por Estados Unidos” como a “ajustes en las perspectivas de crecimiento de los principales socios comerciales de la región, cuyo ritmo, si bien se ha desacelerado respecto a 2024, registra mejoras”.
“A estos factores se suman unas expectativas de inflación a nivel global que se han reducido a una velocidad menor a la esperada, afectando la reducción de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales y la trayectoria del dólar en los mercados internacionales”, sostuvo.
Según las nuevas cifras de la Cepal, Venezuela (6 %), Paraguay (4,5 %) y Argentina (4,3 %) liderarán el crecimiento económico en 2025, seguidos de Panamá (4,1 %), Costa Rica (3,8 %), Guatemala (3,7 %), Honduras (3,3 %) y República Dominicana (3,4 %).
En el medio de la tabla se encuentran Perú (3,2 %), Nicaragua (3,1 %), Ecuador (3 %), El Salvador (2,8 %), Chile (2,6 %), Brasil (2,5 %), Colombia (2,5 %) y Uruguay (2,3 %).
Aún con cifras positivas, figuran las islas del Caribe —sin contar Guyana— (1,9 %), Bolivia (1 %) y México (0,6 %), mientras que Cuba (-1,5 %) y Haití (-2,3 %) son los únicos países que decrecerán este año, según la institución.
De concretarse la nueva estimación, el promedio de crecimiento del PIB regional para el período 2017–2026 sería de 1,6 %.
Para superar lo que considera la “trampa de baja capacidad para crecer”, la Cepal propone “una transformación productiva más acelerada que impulse el crecimiento económico y la productividad, diversifique las economías y genere más y mejores empleos”.
El organismo advirtió que el panorama internacional sigue dominado por riesgos a la baja, entre los que destacan la “posibilidad de correcciones abruptas en los mercados financieros internacionales, presiones sobre la sostenibilidad fiscal en economías avanzadas y posibles disrupciones comerciales adicionales, tensiones que podrían afectar la credibilidad de las políticas monetarias en los principales bancos centrales y los niveles de tasas de interés”.
Frente a este escenario, instó a los países de la región a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer sus instituciones fiscales y monetarias, e impulsar políticas de desarrollo productivo orientadas a elevar la productividad, diversificar las exportaciones, potenciar el comercio intra-regional y fomentar la inversión sostenible.
Asimismo, reiteró que la cooperación internacional y el multilateralismo son “esenciales para sostener la recuperación y mitigar los efectos de la fragmentación geoeconómica”.
