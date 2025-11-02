Mundo
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
Según el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, la nave era operada por una “organización terrorista designada” y transitaba por una ruta conocida de contrabando de drogas
Caracas / Foto Archivo.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la noche de sábado que la administración Trump ejecutó otro ataque “cinético letal” contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el mar Caribe.
Lea también: Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
Según indicó el funcionario en su cuenta de X, la nave era operada por una “organización terrorista designada” y transitaba por una ruta conocida de contrabando de drogas. “Esta embarcación, así como todas las anteriores, estaba involucrada en el tráfico ilícito de narcóticos”, señaló.
El ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, dejó tres hombres muertos, identificados por Washington como “narcoterroristas”. No se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.
“El Departamento tratará a estos narcoterroristas exactamente como tratamos a Al-Qaeda. Los rastrearemos, mapearemos, cazaremos y eliminaremos”, advirtió el secretario, al subrayar que las operaciones continuarán para impedir que drogas lleguen a territorio estadounidense.
Contexto de las operaciones
Este nuevo episodio se suma a una serie de operaciones recientes contra embarcaciones que Washington atribuye a redes de tráfico y a la creciente política estadounidense de calificar y atacar a determinados grupos como “narco‑terroristas”.
La expansión de estas operaciones incluidas incursiones en el Pacífico y el Caribe en semanas anteriores ha tensado las relaciones con gobiernos de la región como Venezuela y Colombia y encendido debates en el Congreso estadounidense.
El presidente Donald Trump afirmó recientemente que también autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Sin embargo, el pasado viernes negó que su gobierno "esté preparando un ataque contra objetivos militares en Venezuela", desmintiendo reportes de medios estadounidenses que afirmaban que la Casa Blanca ya había aprobado esa medida.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro considera las operaciones estadounidenses como un preludio de un posible ataque contra Venezuela.
Por otra parte, el gobierno de Venezuela expresó la semana pasada su respaldo al pronunciamiento del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien condenó los bombardeos militares ejecutados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que según la Cancillería, han dejado más de 60 fallecidos.
Ataque con cuchillo en un tren de Inglaterra deja al menos 10 heridos
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
Familiares exigen "conocer el paradero" de los cuatro tesistas de la UCV detenidos en las inmediaciones de Tocorón
“No nos intimidarán”: presidente de Guyana promete justicia por atentado perpetrado por un venezolano
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
Así fue la felicidad del venezolano Miguel Rojas junto a sus hijos tras ganar la Serie Mundial (Video)
El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
Los venezolanos están más preocupados y ansiosos que los habitantes de Ucrania
Con aumento del 20,94 % en bolívares: inició el pago de otro bono por el Sistema Patria
Cicpc abatió a extorsionador: exigía 100 dólares por camión a comerciantes del Mercado de Coche
Índice Bursátil de Caracas cerró este 31 de octubre en 1.619,77 puntos
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
Tendencias
-
Mundo2 días.
Tragedia en Cali: joven fallece tras participar en un reto de licor en discoteca (Video)
-
País2 días.
Caso del periodista Joan Camargo: familia exige "respuesta y transparencia" al Estado venezolano
-
País2 días.
Onda Tropical N° 53: lluvias podrían prolongarse hasta el 2 de noviembre
-
Mundo2 días.
Juez ordena la detención de Jordan Goudreau tras no comparecer ante el tribunal
-
País2 días.
Profesores universitarios exigen la "libertad inmediata" del estudiante Javier Cisneros
-
Economía1 día.
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
-
País2 días.
Maduro acusa a EE. UU. de mantener una narrativa "extravagante, mentirosa y calumniosa” contra Venezuela
-
País1 día.
INTT anuncia operativos en seis estados para trámites vehiculares: sepa cuándo y dónde