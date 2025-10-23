Mundo
EE. UU. anuncia segundo ataque en el Pacífico contra embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, señaló que la embarcación era operada por una “organización terrorista designada” y que sus tripulantes estaban involucrados en actividades ilícitas en la zona
Caracas/Foto: Captura de pantalla. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció en la noche de este miércoles un segundo “ataque cinético letal” contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental.
Lea también: Trump asegura que notificará al Congreso si lleva operaciones antinarcóticos a tierra
En su cuenta de Instagram, Hegseth señaló que la embarcación era operada por una “organización terrorista designada” y que sus tripulantes estaban involucrados en actividades ilícitas en la zona.
El funcionario indicó que, según informes de la inteligencia estadounidense, la embarcación estaba implicada en el “contrabando ilícito de estupefacientes”, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos.
“Tres presuntos narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales. Los tres fueron abatidos y ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en esta acción”, detalló.
Además, adelantó que los ataques “continuarán día tras día”, al considerar que se trata de “narcoterroristas que llevan muerte y destrucción a nuestras ciudades”.
“Estas organizaciones terroristas designadas son la ‘Al Qaeda’ de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los mataremos, hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense sea extinguida”, sentenció.
Más temprano, Hegseth informó que las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo el martes un “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico Oriental.
“Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, había dos narcoterroristas a bordo. Ambos fueron abatidos y ninguna fuerza estadounidense sufrió daños en esta acción”, señaló Hegseth.
Ante ello, el funcionario advirtió que los “narcoterroristas que intenten llevar veneno a nuestras costas no encontrarán puerto seguro en ninguna parte de nuestro hemisferio”.
“Así como Al Qaeda libró la guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón —solo justicia”, cerró.
Ambos ataques forman parte de las primeras acciones militares estadounidenses conocidas en el Pacífico Oriental desde el inicio de una nueva ofensiva contra el narcotráfico; dicha ofensiva ha dejado al menos 27 muertos en siete incursiones registradas en el Caribe y ha intensificado las tensiones con Venezuela y Colombia.
Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, desplegando destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados.
El presidente Donald Trump afirmó la semana pasada que también autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro considera las operaciones estadounidenses como un preludio de un posible ataque contra Venezuela. Recientemente, el Ejecutivo solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que investigue “los asesinatos que viene perpetrando Estados Unidos” en el mar Caribe y determine su “carácter ilegal”, así como que confirme “la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz en América Latina y el Caribe, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, la concentración de fuerzas militares, la retórica belicista contra Venezuela y las operaciones clandestinas de la CIA para cometer asesinatos políticos”.
También pidió un pronunciamiento que reafirme “el principio de respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela”, como base indispensable para preservar la paz.
EE. UU. anuncia segundo ataque en el Pacífico contra embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico
Cabello expresa su apoyo a Petro: “Los ataques a Colombia también son ataques a Venezuela”
Maduro dice que Venezuela cuenta con “más de 5.000” misiles para la defensa antiaérea
Trump asegura que notificará al Congreso si lleva operaciones antinarcóticos a tierra
Rodrigo Paz afirma que no invitará a Maduro, Ortega ni Díaz-Canel a su toma de posesión
208 migrantes venezolanos regresan al país en vuelo procedente de EE. UU.
FMV rechazó detención de Pedro Fernández y exigió garantizar su “seguridad personal e integridad física”
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
Orgullo venezolano: a sus 94 años, María Teresa Párima recibe el mayor honor mundial de la enfermería
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”
Tendencias
-
La Lupa1 día.
El despliegue de EE. UU. en el Caribe carece de fuerzas para operaciones a gran escala en Venezuela
-
Vitrina1 día.
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
-
País1 día.
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
-
Economía1 día.
Esta es la fecha de pago de la pensión del IVSS de noviembre
-
País1 día.
En video: tiburón nodriza sorprende a temporadistas en cayo Los Juanes del Parque Morrocoy
-
Sucesos1 día.
Calentador de agua provoca la muerte de un padre y sus dos niños en Mérida
-
País1 día.
Capriles pide "dejar de jugar" con los venezolanos en las redes: "Basta de tanta fantasía"
-
Sucesos2 días.
Hombre fue asesinado frente a su hijo en el Zulia: recibió siete disparos