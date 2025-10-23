EE. UU. anuncia segundo ataque en el Pacífico contra embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico

Caracas/Foto: Captura de pantalla. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció en la noche de este miércoles un segundo “ataque cinético letal” contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Lea también: Trump asegura que notificará al Congreso si lleva operaciones antinarcóticos a tierra

En su cuenta de Instagram, Hegseth señaló que la embarcación era operada por una “organización terrorista designada” y que sus tripulantes estaban involucrados en actividades ilícitas en la zona.

El funcionario indicó que, según informes de la inteligencia estadounidense, la embarcación estaba implicada en el “contrabando ilícito de estupefacientes”, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos.

“Tres presuntos narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales. Los tres fueron abatidos y ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en esta acción”, detalló.

Además, adelantó que los ataques “continuarán día tras día”, al considerar que se trata de “narcoterroristas que llevan muerte y destrucción a nuestras ciudades”.

“Estas organizaciones terroristas designadas son la ‘Al Qaeda’ de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los mataremos, hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense sea extinguida”, sentenció.

Más temprano, Hegseth informó que las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo el martes un “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico Oriental.

“Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, había dos narcoterroristas a bordo. Ambos fueron abatidos y ninguna fuerza estadounidense sufrió daños en esta acción”, señaló Hegseth.

Ante ello, el funcionario advirtió que los “narcoterroristas que intenten llevar veneno a nuestras costas no encontrarán puerto seguro en ninguna parte de nuestro hemisferio”.

“Así como Al Qaeda libró la guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón —solo justicia”, cerró.

Ambos ataques forman parte de las primeras acciones militares estadounidenses conocidas en el Pacífico Oriental desde el inicio de una nueva ofensiva contra el narcotráfico; dicha ofensiva ha dejado al menos 27 muertos en siete incursiones registradas en el Caribe y ha intensificado las tensiones con Venezuela y Colombia.

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, desplegando destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados.

El presidente Donald Trump afirmó la semana pasada que también autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro considera las operaciones estadounidenses como un preludio de un posible ataque contra Venezuela. Recientemente, el Ejecutivo solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que investigue “los asesinatos que viene perpetrando Estados Unidos” en el mar Caribe y determine su “carácter ilegal”, así como que confirme “la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz en América Latina y el Caribe, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, la concentración de fuerzas militares, la retórica belicista contra Venezuela y las operaciones clandestinas de la CIA para cometer asesinatos políticos”.

También pidió un pronunciamiento que reafirme “el principio de respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela”, como base indispensable para preservar la paz.

