EE. UU. anuncia un nuevo ataque en el mar Caribe contra una embarcación "afiliada" al ELN

Caracas/Foto: AP.- El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció este domingo un nuevo ataque "cinético letal" contra una embarcación en el mar Caribe, llevado a cabo el viernes 17 de octubre, y que presuntamente estaba afiliada al grupo paramilitar colombiano, Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En su cuenta de X, Hegseth indicó que el viernes pasado, bajo la "dirección del presidente Donald Trump", el Departamento de Guerra "llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN)", una "organización terrorista designada que operaba en el área de responsabilidad" del Comando Sur.

De acuerdo con el alto funcionario, la inteligencia de EE. UU. ya tenía conocimiento de que el buque guardaba "vínculos en el contrabando de narcóticos".

"Navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos. Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida", describió.

El secretario de Guerra compartió un video del ataque contra el navío, tal como lo ha hecho con los bombardeos previos.

Según Hegseth, los "cárteles" como el ELN son la "Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo".

"El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda", puntualizó.

On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility.



— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025

Tensiones Petro - Trump

El anuncio de este ataque coincide con el deterioro de relaciones entre EE. UU. y Colombia, después de que Trump cancelara todos los subsidios al vecino país y acusara a su homólogo Gustavo Petro de liderar el narcotráfico.

"El presidente colombiano, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia", escribió.

"Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo", agregó el líder republicano.

Acto seguido, Trump anunció la cancelación de todo subsidio al Ejecutivo colombiano. "A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia", remarcó.

"El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", consideró.

Según el jefe de Estado norteamericano, Petro es "un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos". "Debería cerrar estos campos de producción (de drogas) de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido", advirtió.







