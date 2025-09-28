Mundo
EE. UU. asegura que "eliminará y desmantelará organizaciones terroristas extranjeras"
Según el Departamento de Estado, la nueva estrategia buscará "liberar al Hemisferio Occidental de la influencia de los narcoterroristas que han proliferado en la región"
Caracas / Foto: Archivo.- La administración Trump expresó este sábado su compromiso de "desmantelar y eliminar organizaciones terroristas extranjeras" que operan fuera de las fronteras de Estados Unidos.
Lea también: Estampida en la India deja 36 muertos y más de 40 heridos en mitin político
Según el Departamento de Estado, la nueva estrategia buscará "liberar al Hemisferio Occidental de la influencia de los narcoterroristas que han proliferado en la región".
En un video publicado en su cuenta de X, el Departamento enfatizó que el narcotráfico y las actividades criminales representan “un peligro presente para todos los estadounidenses” y destacó que bajo el liderazgo de Trump se han tomado “acciones audaces y decisivas para proteger a nuestros ciudadanos y apoyar a nuestros vecinos regionales en la lucha contra la destrucción”.
El organismo detalla que, en lo que va del año, Estados Unidos ha desmantelado 30 organizaciones criminales, calificadas como terroristas. Además, subraya que en reuniones internacionales se evalúa cómo trabajar colectivamente para detener estas organizaciones, frenar el flujo de drogas y armas, y controlar la inmigración ilegal vinculada a estas redes criminales.
El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión en el Caribe en el marco de las operaciones militares en el Caribe que, según Washington, han atacado embarcaciones vinculadas al narcotráfico, dejando al menos 17 muertos en septiembre.
Estas acciones incluyen incidentes en aguas venezolanas, donde lanchas sospechosas fueron interceptadas por la Guardia Costera estadounidense. Desde Caracas, el gobierno denuncia que estas operaciones forman parte de una “guerra no declarada” contra Venezuela, con el objetivo de apoderarse de su petróleo y recursos naturales, y han motivado ejercicios militares y alistamientos en la Milicia Bolivariana.
En la Asamblea General de la ONU, el canciller venezolano Yván Gil calificó estas acciones como una “agresión militar e inmoral” impulsada principalmente por Estados Unidos.
Gil responsabilizó a Washington de “financiar golpes de Estado y conspiraciones en las últimas décadas” y denunció que las "medidas coercitivas buscan frenar el proyecto político iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro". Según el canciller, Venezuela "ha resistido ataques que van desde sanciones económicas hasta intentos de magnicidio, y aseguró que la solidaridad internacional respalda el derecho del país a la paz y a la soberanía".
EE. UU. asegura que "eliminará y desmantelará organizaciones terroristas extranjeras"
Estampida en la India deja 36 muertos y más de 40 heridos en mitin político
Selena Gómez y Benny Blanco se casan en una íntima ceremonia en California
Venezolanos lideran solicitudes de residencia en Curazao
Tom Holland dice que se siente mejor tras su lesión en el set de 'Spider-Man': "Me estoy recuperando"
Falsa capitana se infiltró en el anillo de seguridad de Petro y accedió a datos "ultrasecretos" del Tren de Aragua
Príncipe William dice que el 2024 fue el año "más difícil de su vida"
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
Delcy Rodríguez confirma activación de una falla tectónica que provocó 10 sismos y 21 réplicas
Alba Roversi muestra su lado más íntimo con un baño nocturno junto a su esposo en Margarita
Francisco Rodríguez: "Citgo se va a perder de alguna u otra forma"
Suspendido el Festival Nuevas Bandas 2025: ¿cuál es la razón?
María Corina Machado denuncia “estado crítico de salud” de Yerwin Torrealba
Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México
Tendencias
-
Mundo2 días.
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
-
Sucesos1 día.
Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México
-
Mundo2 días.
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
-
Economía2 días.
EE. UU. anuncia aranceles de hasta 100% a medicamentos y otros productos importados
-
Vitrina1 día.
Los venezolanos que triunfaron en los Premios Juventud 2025 en Panamá
-
Mundo2 días.
El exdirector del FBI James Comey es acusado formalmente por "declaraciones falsas y obstrucción"
-
Mundo1 día.
Así fue el momento en que delegaciones abandonaron y abuchearon a Netanyahu en la ONU
-
País2 días.
Funvisis: los Andes y las cordilleras Central y Oriental concentran la mayor actividad sísmica