EE. UU. asegura que "eliminará y desmantelará organizaciones terroristas extranjeras"

Caracas / Foto: Archivo.- La administración Trump expresó este sábado su compromiso de "desmantelar y eliminar organizaciones terroristas extranjeras" que operan fuera de las fronteras de Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, la nueva estrategia buscará "liberar al Hemisferio Occidental de la influencia de los narcoterroristas que han proliferado en la región".

En un video publicado en su cuenta de X, el Departamento enfatizó que el narcotráfico y las actividades criminales representan “un peligro presente para todos los estadounidenses” y destacó que bajo el liderazgo de Trump se han tomado “acciones audaces y decisivas para proteger a nuestros ciudadanos y apoyar a nuestros vecinos regionales en la lucha contra la destrucción”.

El organismo detalla que, en lo que va del año, Estados Unidos ha desmantelado 30 organizaciones criminales, calificadas como terroristas. Además, subraya que en reuniones internacionales se evalúa cómo trabajar colectivamente para detener estas organizaciones, frenar el flujo de drogas y armas, y controlar la inmigración ilegal vinculada a estas redes criminales.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión en el Caribe en el marco de las operaciones militares en el Caribe que, según Washington, han atacado embarcaciones vinculadas al narcotráfico, dejando al menos 17 muertos en septiembre.

Estas acciones incluyen incidentes en aguas venezolanas, donde lanchas sospechosas fueron interceptadas por la Guardia Costera estadounidense. Desde Caracas, el gobierno denuncia que estas operaciones forman parte de una “guerra no declarada” contra Venezuela, con el objetivo de apoderarse de su petróleo y recursos naturales, y han motivado ejercicios militares y alistamientos en la Milicia Bolivariana.

En la Asamblea General de la ONU, el canciller venezolano Yván Gil calificó estas acciones como una “agresión militar e inmoral” impulsada principalmente por Estados Unidos.