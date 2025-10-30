EE. UU. ataca otra embarcación en el Pacífico: cuatro “narcoterroristas” mueren

Caracas / Foto: Archivo.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles un nuevo ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico oriental, en el que murieron cuatro personas que se encontraban a bordo.

En su cuenta de X, Hegseth informó que los servicios de inteligencia identificaron la nave y determinaron que “transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y transportaba estupefacientes”.

“Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en la operación”, agregó.

El funcionario afirmó que el hemisferio occidental “ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que llevan drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses”, y aseguró que el Departamento de Guerra “continuará cazándolos y eliminándolos dondequiera que operen”.

Con este nuevo ataque, las fuerzas estadounidenses han destruido quince embarcaciones en aguas internacionales —la mitad de ellas en el Pacífico—, todas vinculadas por Washington con actividades de narcotráfico, desde el inicio de la campaña militar del Comando Sur, que comenzó en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no descarta ataques contra objetivos en tierra y añadió que, de realizar esas maniobras, notificará al Congreso.

La situación ha profundizado la tensión entre Washington y los gobiernos de Colombia y Venezuela, cuyos líderes han sido señalados por Trump de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. La semana pasada, Estados Unidos incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

En septiembre, además, el Pentágono retiró a Colombia de la lista de países que colaboraron en la lucha antidrogas durante el último año. Desde entonces, las relaciones bilaterales, ya marcadas por desacuerdos sobre narcotráfico, migración y la ofensiva israelí en Gaza, se han deteriorado aún más.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro considera que las operaciones estadounidenses podrían ser un preludio de un ataque contra Venezuela. El Ejecutivo solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU investigar “los asesinatos perpetrados por Estados Unidos” en el Caribe, determinar su “carácter ilegal” y evaluar “la amenaza que representan para la paz en América Latina y el Caribe”.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró el pasado jueves que cualquier acción encubierta de la CIA contra Venezuela “fracasará”, tras la autorización de Trump de operaciones secretas en el país.

“Podrán infiltrar cuántos cuerpos adscritos a la CIA quieran en operaciones encubiertas, desde cualquier punto del país, y cualquier intento fracasará como lo ha hecho hasta ahora (...) Sabemos que la CIA está presente no solo en Venezuela, sino en todas las partes del mundo donde haya una Embajada de Estados Unidos”, declaró Padrino López.