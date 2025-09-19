Mundo
Trump anuncia ataque contra embarcación en aguas internacionales que dejó tres “narcoterroristas” muertos
Según el mandatario, los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación “traficaba con narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico con el objetivo de envenenar a los estadounidenses”
Caracas/Foto: EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un ataque contra una lancha en aguas internacionales, a la que acusó de estar implicada en el tráfico de drogas.
“Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra (Pete Hegseth) ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (por el Departamento de Estado) que estaba efectuando labores narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
Según el mandatario, los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación “traficaba con narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico con el objetivo de envenenar a los estadounidenses”.
“El ataque mató a tres narcoterroristas varones a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque”, detalló.
En su característico estilo enfático, Trump concluyó: “¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses!”.
El líder republicano, al igual que en los anteriores ataques, anunció la destrucción de la embarcación mediante un video sin audio, en el que se observa una lancha en movimiento que posteriormente explota al impacto de un proyectil.
Con este último ataque, Estados Unidos suma cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico hundidas en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, desde agosto, cuando aumentó su presencia militar en aguas internacionales bajo el argumento de “combatir el narcotráfico”.
Aunque las autoridades estadounidenses han afirmado que las embarcaciones de los últimos tres ataques provenían de Venezuela, en esta ocasión Trump no ha precisado el origen de la lancha ni la nacionalidad de los tripulantes fallecidos.
El lunes, Nicolás Maduro aseguró que las operaciones de Estados Unidos en el Caribe buscan forzar un “cambio de régimen” para “imponer un Gobierno títere y apoderarse del petróleo” venezolano, con el objetivo de “torcerle el brazo a todos los países” de la alianza OPEP+.
El mandatario insistió en que las acusaciones de Washington sobre narcotráfico son una “mentira” y afirmó que “la única verdad es que quieren un cambio de régimen” para “controlar a corto, mediano y largo plazo la reserva petrolera más grande del planeta”.
“Estados Unidos y el mundo entero, América Latina y el Caribe, saben que esta es una operación militar para amedrentar y buscar un cambio de régimen, desestabilizar a Venezuela, partirla en pedazos como hicieron con Libia y Siria, y apoderarse de nuestro petróleo, gas, hierro y oro; eso no ha ocurrido ni va a ocurrir”, advirtió.
Este viernes 19 de septiembre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que el Ejército realizó una maniobra militar “exitosa” en la isla de La Orchila, en respuesta al despliegue estadounidense, que autoridades venezolanas han calificado como “una amenaza”.
