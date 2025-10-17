Mundo
EE. UU. atacó otra embarcación en el Caribe: por primera vez hubo sobrevivientes, según Reuters
Antes de la operación de este 16 de octubre, los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente cargadas con drogas frente a las costas de Venezuela habían causado la muerte de al menos 27 personas, a quienes la administración Trump califica de “narcoterroristas”
Caracas/Foto referencial.- El Ejército de Estados Unidos habría llevado a cabo este jueves un nuevo ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el mar Caribe y, en lo que sería el primer caso de este tipo, hubo sobrevivientes entre la tripulación, según reveló un funcionario estadounidense a la agencia Reuters.
Lea también: Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU investigar “asesinatos” de EE. UU. en el Caribe
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, no ofreció más detalles sobre el incidente, que hasta el momento no ha sido confirmado por la administración de Donald Trump. Sin embargo, de acuerdo con la agencia, el hecho plantea nuevas preguntas, entre ellas si el Ejército estadounidense brindó asistencia a los sobrevivientes y si estos se encuentran actualmente bajo custodia militar.
El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.
Antes de la operación de este 16 de octubre, los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente cargadas con drogas frente a las costas de Venezuela habían causado la muerte de al menos 27 personas, a quienes la administración Trump califica de “narcoterroristas”. Los hechos han generado alarma entre expertos legales y legisladores demócratas, que cuestionan si estas acciones se ajustan a las leyes de la guerra.
Por su parte, el gobierno estadounidense argumenta que el país está involucrado en una guerra contra grupos vinculados al narcotráfico presuntamente procedentes de Venezuela, por lo que considera sus acciones legítimas.
Videos de ataques anteriores presentados por funcionarios de la Casa Blanca muestran embarcaciones completamente destruidas y, hasta ahora, no se habían reportado sobrevivientes en ninguno de los casos.
Estos ataques ocurren en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35 y alrededor de 6.500 soldados, lo que ha incrementado las tensiones entre Caracas y Washington.
CIDH rechaza el atentado contra activistas venezolanos en Bogotá y pide una “pronta investigación”
EE. UU. atacó otra embarcación en el Caribe: por primera vez hubo sobrevivientes, según Reuters
Maduro asegura que el pueblo "está unido" tras autorización de Trump a la CIA para operar en Venezuela
Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU investigar “asesinatos” de EE. UU. en el Caribe
BCV: PIB de Venezuela aumentó 8,71 % en el tercer trimestre de 2025
Cabello: "Las armas de la nación las tiene el pueblo para cuidar a la patria"
Trump anuncia que se reunirá con Putin en Budapest para negociar el fin de la guerra en Ucrania
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
EE. UU. y China imponen tarifas portuarias recíprocas y escalan la tensión comercial
El valiente llamado del papa
Tragedia en El Callao: 14 personas murieron por el colapso de una mina tras lluvias
Hallan en Táchira los restos fósiles del primer ictiosaurio encontrado en Venezuela
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
Escándalo en Colombia: detienen al padre de la cantante Greeicy por "secuestro y tortura"
Tendencias
-
Vitrina2 días.
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
-
País2 días.
Delcy Rodríguez: “Atacar militarmente a Venezuela impacta la energía mundial”
-
Economía1 día.
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
-
Mundo1 día.
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
-
Mundo1 día.
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
-
La Lupa1 día.
El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos
-
País1 día.
Maduro tildó como "éxito total" ejercicios militares para "preservar la paz" de Venezuela
-
Mundo1 día.
EE. UU. cobrará una tarifa de 1 000 dólares para permisos de ‘parole’ humanitario