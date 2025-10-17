EE. UU. atacó otra embarcación en el Caribe: por primera vez hubo sobrevivientes, según Reuters

Caracas/Foto referencial.- El Ejército de Estados Unidos habría llevado a cabo este jueves un nuevo ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el mar Caribe y, en lo que sería el primer caso de este tipo, hubo sobrevivientes entre la tripulación, según reveló un funcionario estadounidense a la agencia Reuters.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, no ofreció más detalles sobre el incidente, que hasta el momento no ha sido confirmado por la administración de Donald Trump. Sin embargo, de acuerdo con la agencia, el hecho plantea nuevas preguntas, entre ellas si el Ejército estadounidense brindó asistencia a los sobrevivientes y si estos se encuentran actualmente bajo custodia militar.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.

Antes de la operación de este 16 de octubre, los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente cargadas con drogas frente a las costas de Venezuela habían causado la muerte de al menos 27 personas, a quienes la administración Trump califica de “narcoterroristas”. Los hechos han generado alarma entre expertos legales y legisladores demócratas, que cuestionan si estas acciones se ajustan a las leyes de la guerra.

Por su parte, el gobierno estadounidense argumenta que el país está involucrado en una guerra contra grupos vinculados al narcotráfico presuntamente procedentes de Venezuela, por lo que considera sus acciones legítimas.

Videos de ataques anteriores presentados por funcionarios de la Casa Blanca muestran embarcaciones completamente destruidas y, hasta ahora, no se habían reportado sobrevivientes en ninguno de los casos.

Estos ataques ocurren en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35 y alrededor de 6.500 soldados, lo que ha incrementado las tensiones entre Caracas y Washington.







