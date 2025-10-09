EE. UU. autoriza a Trinidad y Tobago para desarrollar yacimiento de gas con Venezuela

Caracas / Foto: Cortesía.- Trinidad y Tobago recibió oficialmente una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para continuar con el desarrollo del proyecto Dragon Gas junto a Venezuela, informó este jueves el fiscal general trinitense, John Jeremie.

La autorización se produce en medio de operaciones militares estadounidenses en aguas internacionales del Caribe sur, cercanas a Venezuela, que, según Washington, han dejado al menos cinco embarcaciones destruidas y 21 personas muertas.

De acuerdo con Trinidad Guardian, Jeremie anunció la noticia durante una rueda de prensa en su despacho. Sin embargo, no reveló los términos y condiciones de esta nueva autorización, aunque expresó su confianza en que sería beneficiosa para Trinidad y Tobago.

El fiscal explicó que la licencia está estructurada en tres etapas. La primera, con duración de seis meses hasta abril de 2026, se destina a negociaciones con el Gobierno venezolano para establecer los objetivos comerciales de las empresas estadounidenses. En este sentido, aseguró que dichos objetivos son “razonables” y “alcanzables”.

Jeremie tampoco detalló el papel que desempeñará la empresa energética Shell en el acuerdo.

El proyecto, destinado a abastecer a Trinidad y Tobago con gas venezolano, ha avanzado lentamente en los últimos años debido a los frecuentes cambios en la política estadounidense hacia Venezuela, que se encuentra bajo sanciones desde 2019.

Dado que Venezuela y la estatal Pdvsa están sancionadas, las empresas extranjeras que deseen colaborar necesitan autorizaciones o licencias para negociar y desarrollar proyectos energéticos.

En abril pasado, la administración de Donald Trump canceló las licencias otorgadas por el gobierno del expresidente Joe Biden al proyecto Dragon, de Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad, así como a un proyecto similar de BP, considerados esenciales para garantizar el suministro de gas a las plantas de gas natural licuado de Trinidad y a otras industrias.

En el segundo trimestre de este año, Shell completó un estudio marino en Dragon antes de la fecha límite establecida por Estados Unidos para la finalización de la licencia. Se espera que este trabajo de exploración ayude a determinar las ubicaciones de perforación y el diseño del ducto.

Durante un encuentro el pasado 30 de septiembre con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró el respaldo de EE. UU. para que Trinidad y Tobago acceda al gas de Dragon bajo estas condiciones.

El yacimiento Dragon, cercano a la plataforma Hibiscus de Shell frente a Trinidad, cuenta con más de 4 billones de pies cúbicos de reservas y fue adjudicado a Shell y NGC mediante un contrato de producción compartida de 30 años por el Ministerio de Petróleo de Venezuela a finales de 2023.

Las negociaciones iniciales se remontan a 2018, antes de que la administración Trump impusiera sanciones a Venezuela en 2019.







