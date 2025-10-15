Mundo
EE. UU. cobrará una tarifa de 1 000 dólares para permisos de ‘parole’ humanitario
La tarifa aplicará a partir del 16 de octubre de 2025 y será ajustada anualmente por inflación
Caracas / Foto: Archivo.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este miércoles la entrada en vigor de una nueva tarifa de 1 000 dólares para los procesos de ‘parole’ humanitario, una medida exigida por la Ley de Reconciliación HR 1, aprobada por el Congreso.
Según el organismo, la tarifa aplicará a partir del 16 de octubre de 2025 y será ajustada anualmente por inflación. El pago será obligatorio para las personas que obtengan autorización de ingreso temporal o la renovación de dicho permiso, salvo que califiquen para una excepción específica.
El USCIS precisó que no se deberá pagar la tarifa al presentar el Formulario I-131, correspondiente a la solicitud de documentos de viaje. En su lugar, el monto será cobrado solo cuando el permiso de ingreso o re-parole sea aprobado.
La agencia enviará una notificación con las instrucciones de pago y una fecha límite, y advirtió que no se otorgará el beneficio migratorio si la tarifa no se cancela dentro del plazo establecido.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que la medida busca garantizar la continuidad de los programas migratorios y fortalecer el control administrativo de los permisos humanitarios, incluso en medio del actual cierre parcial del gobierno. “Nuestra labor crucial no se detiene. Nos mantenemos firmes en la protección de nuestra patria defendiendo la inmigración legal”, señaló el comunicado oficial.
La tarifa aplicará tanto a las solicitudes tramitadas dentro del territorio estadounidense como a aquellas gestionadas en el exterior por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
