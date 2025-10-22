Connect with us

Mundo

EE. UU. confirma ataque contra embarcación en el Pacífico Oriental: dos “narcoterroristas” murieron

Caracas. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó este miércoles que las fuerzas militares estadounidenses atacaron el martes una embarcación operada por "una organización terrorista designada" en el Pacífico Oriental.

Más información, en breve...





