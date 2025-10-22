EE. UU. confirma ataque contra embarcación en el Pacífico Oriental: dos “narcoterroristas” murieron

Caracas. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó este miércoles que las fuerzas militares estadounidenses atacaron el martes una embarcación operada por "una organización terrorista designada" en el Pacífico Oriental.

Más información, en breve...

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025







