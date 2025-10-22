EE. UU. confirma ataque contra embarcación en el Pacífico Oriental: dos “narcoterroristas” murieron

Caracas / Foto: AP.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este miércoles que las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo el martes un “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico Oriental.

En su cuenta de X, Hegseth indicó que la operación se ejecutó por instrucción del presidente Donald Trump, y afirmó que la embarcación estaba vinculada con una “organización terrorista designada” que operaría en la región.

Destacó que, según información de inteligencia estadounidense, la embarcación “estaba involucrada en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”.

“Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, había dos narcoterroristas a bordo. Ambos fueron abatidos y ninguna fuerza estadounidense sufrió daños en esta acción”, señaló Hegseth.

El funcionario advirtió que los “narcoterroristas que intenten llevar veneno a nuestras costas no encontrarán puerto seguro en ninguna parte de nuestro hemisferio”.

“Así como Al Qaeda libró la guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón —solo justicia”, sentenció.

En la misma plataforma, Hegseth publicó un video en el que se observa una embarcación desplazándose por la zona antes de ser impactada por un proyectil.

El ataque representa la primera acción militar estadounidense conocida en el Pacífico Oriental desde el inicio de una nueva ofensiva contra el narcotráfico, que ha dejado al menos 27 muertos en siete incursiones registradas en el Caribe y ha intensificado las tensiones con Venezuela y Colombia.

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, desplegando destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados.

El presidente Donald Trump afirmó la semana pasada que también autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro considera las operaciones estadounidenses como un preludio de un posible ataque contra Venezuela. Recientemente, el Ejecutivo solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que investigue “los asesinatos que viene perpetrando Estados Unidos” en el mar Caribe y determine su “carácter ilegal”, así como que confirme “la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz en América Latina y el Caribe, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, la concentración de fuerzas militares, la retórica belicista contra Venezuela y las operaciones clandestinas de la CIA para cometer asesinatos políticos”.

También pidió un pronunciamiento que reafirme “el principio de respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela”, como base indispensable para preservar la paz.

