EE. UU. dice que 17 "narcoterroristas" han muerto en ataques contra embarcaciones en el Caribe
Aunque la noche del viernes 19 de septiembre el presidente estadounidense Donald Trump anunció un “ataque cinético letal” contra una lancha en aguas internacionales, Leavitt precisó que se trató de un tercer operativo “exitoso” y no del cuarto, como se hizo creer inicialmente
Caracas/Foto: Archivo.- La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este sábado que al menos 17 presuntos “narcoterroristas” han muerto como consecuencia de los ataques de Estados Unidos en el Caribe contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Aunque la noche del viernes 19 de septiembre el presidente estadounidense Donald Trump anunció un “ataque cinético letal” contra una lancha en aguas internacionales, Leavitt precisó que se trató de un tercer operativo “exitoso” y no del cuarto, como se hizo creer inicialmente.
“Lo que puedo decirles es que este es el tercer ataque exitoso contra un barco que navegaba en aguas internacionales con el objetivo de introducir drogas ilegales y veneno moral en Estados Unidos”, afirmó la funcionaria en entrevista concedida a Fox News.
Añadió que “cualquiera que vea estos impactantes videos de los ataques, que han hecho volar por los aires tres embarcaciones y dejado 17 narcoterroristas muertos, no debería sorprenderse”.
La vocera recordó que, durante la campaña presidencial de 2024, Trump prometió que “no toleraría más tráfico de drogas ilegales hacia” el territorio estadounidense, lo que llevó a tomar “medidas históricas para asegurar nuestras fronteras terrestres”.
“Cerró completamente la frontera y hemos visto cómo el tráfico de drogas ilegales a través de nuestra frontera sur con México ha disminuido significativamente. En los últimos cuatro meses no se ha liberado a ningún extranjero ilegal en el país, lo que supone un récord histórico sin precedentes que no está recibiendo suficiente cobertura por parte de los principales medios de comunicación”, sostuvo.
Leavitt subrayó que “proteger” a Estados Unidos “no solo significa proteger nuestras fronteras terrestres, sino también nuestras fronteras marítimas”.
“Eso es lo que se está viendo con estos ataques a barcos procedentes de Venezuela. Y la administración Trump no lo va a tolerar. El presidente siempre ha dicho que utilizará todos los medios a su alcance para proteger nuestra patria”, concluyó.
En horas de la noche del viernes, Trump anunció un ataque contra una lancha en aguas internacionales, a la que acusó de estar implicada en el tráfico de drogas.
“Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra (Pete Hegseth) ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (por el Departamento de Estado) que estaba efectuando labores narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
Según el mandatario, los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación “traficaba con narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico con el objetivo de envenenar a los estadounidenses”.
“El ataque mató a tres narcoterroristas varones a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque”, detalló.
En su característico estilo enfático, Trump concluyó: “¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses!”.
El líder republicano, al igual que en los anteriores ataques, anunció la destrucción de la embarcación mediante un video sin audio, en el que se observa una lancha en movimiento que posteriormente explota al impacto de un proyectil.
El lunes, Nicolás Maduro aseguró que las operaciones de Estados Unidos en el Caribe buscan forzar un “cambio de régimen” para “imponer un Gobierno títere y apoderarse del petróleo” venezolano, con el objetivo de “torcerle el brazo a todos los países” de la alianza OPEP+.
El mandatario insistió en que las acusaciones de Washington sobre narcotráfico son una “mentira” y afirmó que “la única verdad es que quieren un cambio de régimen” para “controlar a corto, mediano y largo plazo la reserva petrolera más grande del planeta”.
“Estados Unidos y el mundo entero, América Latina y el Caribe, saben que esta es una operación militar para amedrentar y buscar un cambio de régimen, desestabilizar a Venezuela, partirla en pedazos como hicieron con Libia y Siria, y apoderarse de nuestro petróleo, gas, hierro y oro; eso no ha ocurrido ni va a ocurrir”, advirtió.
Este viernes 19 de septiembre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que el Ejército realizó una maniobra militar “exitosa” en la isla de La Orchila, en respuesta al despliegue estadounidense, que autoridades venezolanas han calificado como “una amenaza”.
