EE. UU. entrenará a sus marines en la selva de Panamá mientras crecen las tensiones en el Caribe

Caracas/Foto: Newsweek.- El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá anunció el martes que aproximadamente 50 infantes de marina estadounidenses recibirán entrenamiento en la selva durante octubre, con el objetivo de mejorar sus capacidades “en uno de los entornos más exigentes del planeta”.

“Panamá será el escenario de una operación estratégica con el Curso de Entrenamiento Combinado de Operaciones en la Selva, que se desarrollará del 9 al 29 de octubre”, señalaron las autoridades en un comunicado publicado en X.

El objetivo del entrenamiento selvático es “elevar la interoperabilidad, mejorar las capacidades y fortalecer la seguridad regional en uno de los entornos más exigentes del planeta”.

Se espera que los 50 infantes de marina estadounidenses lleguen a Panamá a principios de octubre a bordo de un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para entrenarse junto a miembros del Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional de Panamá, que no cuenta con ejército propio.

El despliegue incluirá dos helicópteros HH-60 Black Hawk del 1.er Batallón del 228.º Regimiento de Aviación, que arribarán el 6 de octubre para proporcionar cobertura de evacuación médica durante todo el curso, “garantizando una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad en el terreno”.

El equipo médico estará compuesto por personal estadounidense y panameño, presente en todo momento para “brindar apoyo continuo e inmediato” a los participantes durante las actividades de entrenamiento.

“La instrucción será impartida por personal de los servicios de seguridad de Panamá y por instructores del Ejército de los Estados Unidos, pertenecientes a la Academia Lightning de la 25.ª División de Infantería”, agregaron.

El curso está diseñado para poner a prueba la resistencia, fomentar la confianza y fortalecer la capacidad de los equipos estadounidenses y panameños para operar conjuntamente en “uno de los entornos más desafiantes del mundo”.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad Pública señaló que estas actividades reflejan la cooperación duradera entre Estados Unidos y Panamá, quienes trabajan “hombro a hombro para fortalecer la seguridad regional”.

El anuncio se produce en un contexto de tensión con Estados Unidos, que recientemente hundió al menos cuatro embarcaciones en el Caribe, vinculadas —según el Gobierno de Donald Trump— al narcotráfico.

Washington ha incrementado su presencia militar en la región con el despliegue de al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, más de 4.500 soldados y varios cazas F-35B de última generación enviados a Puerto Rico.

La presencia naval es la mayor en la región desde la invasión de Panamá en diciembre de 1989 por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con el último balance publicado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al menos 17 presuntos “narcoterroristas” han muerto como consecuencia de estos ataques en el Caribe.

