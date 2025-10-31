"EE. UU. evalúa atacar objetivos militares en Venezuela", según The Wall Street Journal

Caracas / Foto: Archivo.- El gobierno de Estados Unidos analiza la posibilidad de lanzar ataques aéreos contra objetivos militares dentro de Venezuela que supuestamente estarían siendo utilizados para el narcotráfico, de acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal que cita a funcionarios estadounidenses familiarizados con el tema.

Según las fuentes, la administración de Donald Trump ha identificado puertos, aeropuertos y bases militares controladas por las fuerzas armadas venezolanas que "podrían servir como puntos de contrabando de drogas".

El medio señala que aunque no se ha tomado una decisión definitiva, un eventual ataque aéreo tendría como objetivo enviar un mensaje directo al presidente Nicolás Maduro: “es hora de que renuncie”.

Los funcionarios señalaron que la estrategia se enmarca en la ofensiva del gobierno de Trump para "frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre el mandatario venezolano".

Washington ya ha intensificado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico, atacando embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos.

La Casa Blanca sostiene que el gobierno de Maduro "opera como un narcoestado y mantiene vínculos con organizaciones criminales".

“El presidente Trump ha sido claro en su mensaje a Maduro: deje de enviar drogas y criminales a nuestro país”, afirmó la portavoz Anna Kelly, asegurando que el mandatario está dispuesto a utilizar “todos los recursos legales” para impedir que los narcóticos ingresen en territorio estadounidense.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la posible operación marcaría una escalada significativa frente a las acciones previas, limitadas hasta ahora a bombardeos sobre presuntas embarcaciones. En los últimos días, el Pentágono ha enviado al Caribe su portaaviones más avanzado, junto con destructores y cazas F/A-18, mientras aviones B-1 y B-52 han sobrevolado la zona para probar las defensas venezolanas.

El pasado 15 de octubre, Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano.

Fuentes militares consultadas advirtieron que una ofensiva de este tipo podría desencadenar una reacción de unidad nacional dentro de Venezuela, donde las fuerzas armadas disponen de sistemas antiaéreos rusos S-300 y miles de misiles portátiles Igla-S. Maduro aseguró recientemente que el país cuenta con al menos 5.000 de estos equipos desplegados en posiciones estratégicas.

Analistas consideran que, si los ataques no logran forzar la salida de Maduro, podrían provocar fracturas internas en su entorno militar. Sin embargo, también existe el riesgo de que la ofensiva genere un efecto contrario y refuerce su posición.

“Estados Unidos está poniendo a prueba la idea de que Maduro es débil y que los militares se rebelarán con solo un pequeño empujón”, declaró Geoff Ramsey, del Atlantic Council. “Pero también es posible que un ataque exterior provoque un cierre de filas en torno al gobierno”.

Según el almirante retirado James Stavridis, excomandante de las fuerzas estadounidenses en la región, una ofensiva aérea podría ser solo el inicio de una campaña más amplia. “Si los ataques contra objetivos navales y aéreos no obligan a Maduro a renunciar, podrían dirigirse después contra la cúpula militar”, advirtió.







