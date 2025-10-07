Mundo
EE. UU. evita pronunciarse sobre "plan para atacar" a su Embajada en Venezuela
Un portavoz de la Casa Blanca reiteró que la seguridad del personal diplomático y de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es “máxima prioridad” para la administración Trump
Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Donald Trump evitó pronunciarse sobre el presunto plan para atentar contra su Embajada en Caracas y recordó que no mantiene presencia diplomática en Venezuela desde 2019.
Lea también: Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
“No hacemos comentarios sobre conversaciones diplomáticas ni divulgamos detalles de procedimientos de seguridad”, afirmó este martes un portavoz de la Casa Blanca a Europa Press.
En este sentido, reiteró que la seguridad del personal diplomático y de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es “máxima prioridad” para la administración Trump, que en múltiples ocasiones ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela “bajo ningún concepto”.
“En marzo de 2019, el Departamento de Estado retiró a todo el personal diplomático de la embajada en Caracas y suspendió sus operaciones. Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso”, añadió.
En la noche del pasado domingo, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, alertó a Estados Unidos sobre un presunto plan de “sectores extremistas de la derecha local” para poner explosivos en la Embajada de Caracas, señalando que se trataría de una “operación de falsa bandera”.
Rodríguez, quien también preside la Asamblea Nacional, indicó en un comunicado difundido por su canal de Telegram que estos hechos fueron reportados a una embajada europea, sin precisar cuál, con el objetivo de que se transmitiera la gravedad de la información al personal diplomático estadounidense.
El funcionario calificó la situación como una “grave amenaza” y aseguró que se han reforzado las medidas de seguridad en la sede diplomática.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro confirmó que las autoridades buscan en el territorio venezolano a los presuntos responsables de planificar el supuesto ataque y aseguró que Washington ya cuenta con información sobre los involucrados. Según Maduro, Rodríguez comunicó oficialmente a Estados Unidos los nombres de los responsables, los detalles de sus reuniones y la aprobación del ataque por parte de una persona cuya identidad se dará a conocer “oportunamente”.
Esta denuncia se produce en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Caracas rechaza y califica como una “amenaza” que busca propiciar un “cambio de régimen”. El pasado domingo, Donald Trump confirmó que las fuerzas de su país realizaron otro ataque a una embarcación y sugirió que las operaciones antinarcóticos podrían trasladarse próximamente del mar a tierra.
En paralelo, el presidente venezolano solicitó recientemente al papa Francisco, mediante una carta, su “apoyo especial” para consolidar la paz en el país, según informó el canciller Yván Gil.
Daniel Noboa sale ileso tras ataque de la caravana presidencial en el sur de Ecuador
Maduro denuncia una “guerra psicológica" de EE. UU. en contra de Venezuela
La comedia venezolana “Un Viaje de Película” se estrenará el 6 de noviembre
Demócratas en EE. UU. rechazan que Trump intente provocar un "cambio de Gobierno" en Venezuela
Desde su fundación hasta la cancha: Deyna Castellanos lanza el Torneo Queen Legacy en Venezuela
Sistema Patria deposita otro bono: sepa el monto y a quiénes va dirigido
EE. UU. evita pronunciarse sobre "plan para atacar" a su Embajada en Venezuela
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
-
País2 días.
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
-
La Lupa2 días.
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
-
Mundo2 días.
Trump anuncia nuevo ataque contra embarcación en el Caribe y dice que EE. UU. “es muy bueno en eso”
-
Sucesos1 día.
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
-
La Lupa1 día.
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
-
Tecnología1 día.
Por descubrimiento en el sistema inmunológico: tres científicos se llevan el Premio Nobel de Medicina
-
Economía1 día.
Forum Supermayorista lanza emisión de papeles comerciales por un millón de dólares en la BVC