Connect with us

Mundo

EE. UU. evita pronunciarse sobre presunto plan para atacar su Embajada en Caracas

Foto del avatar

Publicado

34 segundos.

/

Caracas. El Gobierno de Donald Trump evitó pronunciarse este martes sobre el presunto plan para atacar su Embajada en Caracas y recordó que no cuenta con presencia diplomática en Venezuela desde 2019.

Más información, en breve...





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias