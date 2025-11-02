EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con entrenamiento de marines en Puerto Rico (Video)

Caracas / Foto: Referencial.- Unidades del Cuerpo de Marines de Estados Unidos llevan a cabo operaciones de entrenamiento en Puerto Rico como parte de una movilización más amplia de fuerzas estadounidenses en el Caribe, informó el Comando Sur.

Según una publicación en X, los ejercicios responden a órdenes del Departamento de Defensa y a “prioridades del presidente” centradas en interrumpir el tráfico ilícito de drogas y reforzar la protección del territorio estadounidense.

Los marines desplegados forman parte de las operaciones conjuntas del Comando Sur y la Cuarta Flota Naval, bajo la coordinación del Mando de Fuerzas del Cuerpo de Marines para el Sur de Estados Unidos.

Esta actividad se enmarca en una estrategia más amplia de presencia militar estadounidense en el Caribe, que ha incluido patrullajes navales, interdicciones marítimas y cooperación con gobiernos aliados en contra del narcotráfico.

La expansión de estas maniobras ha generado atención en la región, especialmente entre países como Venezuela y Colombia, que han denunciado el aumento de operaciones militares de Washington cerca de sus fronteras.

Advertisement

El presidente Trump autorizó recientemente a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, aunque el viernes negó que su gobierno esté preparando ataques directos contra objetivos militares en el país.