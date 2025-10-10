EE. UU. justifica ante la ONU operaciones en el Caribe: "No vacilaremos en proteger a nuestros ciudadanos"

Caracas/Foto: The America Times.- John Kelley, representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reiteró este viernes que la administración de Donald Trump “no vacilará en sus acciones para proteger a los estadounidenses del narcoterrorismo”.

Durante la convocatoria de urgencia hecha por Venezuela para discutir las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe, Kelley aseguró que Trump está dispuesto a usar “todo el poder de Estados Unidos para combatir y erradicar” a los carteles de droga “sin importar desde dónde operen ni cuánto tiempo hayan podido actuar con impunidad”.

“El presidente Trump también ha dejado muy claro que no permitirá que Estados Unidos siga inundado de cocaína, fentanilo y otras drogas provenientes de diferentes lugares, incluida Venezuela, que es una ruta común. Vamos a acabar con los carteles de la droga que inundan las calles estadounidenses con su producto y matan a estadounidenses”, sostuvo.

En este sentido, indicó que “cuando se inundan las calles estadounidenses con drogas, se está aterrorizando a Estados Unidos” y advirtió que “eso va a terminar”.

Según Kelley, los carteles de droga que “llevan a cabo este ataque” contra sus ciudadanos “están armados, bien organizados y son violentos”, además de contar con “recursos financieros, sofisticación técnica y amplias capacidades paramilitares”.

“Están sembrando la muerte y la destrucción entre los estadounidenses. Por lo tanto, el presidente Trump determinó que estos carteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas y consideró que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”, enfatizó.

Destacó que su país ha llegado a un “punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y ajena”.

“Con base en el efecto acumulativo de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y de naciones amigas, el presidente Trump ha determinado que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional y ha ordenado al Departamento de Guerra que lleve a cabo operaciones contra ellos de conformidad con el derecho de los conflictos armados y con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, explicó.

Kelley señaló que, aunque los ataques en aguas internacionales han sido de alcance limitado, las fuerzas estadounidenses “siguen preparadas para llevar a cabo operaciones militares según sea necesario a fin de evitar más muertes o lesiones a ciudadanos estadounidenses, eliminando la amenaza”.

Por otra parte, reiteró que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y enfatizó que el líder chavista “es un fugitivo de la justicia estadounidense y líder del denominado Cartel de Los Soles”.

“Más aún, son las acciones y políticas (...) de Maduro las que plantean una amenaza extraordinaria tanto para la región como para la seguridad nacional de Estados Unidos. Agradecemos a los países del hemisferio occidental que han atendido nuestro llamado a designar al Tren de Aragua y al Cartel de Los Soles como grupos terroristas, reconociendo la amenaza que representan para toda la región”, prosiguió.

“Estados Unidos no vacilará en sus acciones para proteger a los estadounidenses del narcoterrorismo”, sentenció.







