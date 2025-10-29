EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda

Caracas / Foto: Archivo.- El gobierno de Estados Unidos reafirmó este miércoles su postura sobre los carteles de la droga, a los que calificó de “narcoterroristas” y advirtió que representan una amenaza directa para la juventud y la población estadounidense.

Durante una alocución, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó que mientras Estados Unidos ha combatido durante más de dos décadas a grupos islamistas en el exterior, existen organizaciones en el hemisferio occidental que han estado causando daño similar a nivel interno.

“Son los carteles de la droga, los narcoterroristas; se les conoce por distintos nombres, pero en esencia son la Al Qaeda del hemisferio occidental”, afirmó Hegseth, enfatizando que estas organizaciones “envenenan a la población estadounidense y generan violencia en nuestras calles”.

El funcionario aseguró que, siguiendo la directiva del presidente Donald Trump, las fuerzas armadas recibirán mayor autonomía para enfrentar esta nueva dinámica de seguridad, buscando frenar la influencia de estos grupos en territorio estadounidense.

En su intervención, Hegseth citó además una idea repetida por la administración: “Creemos firmemente en la paz, y si uno cree firmemente en la paz (y tenemos un presidente pacifista), entonces hay que estar preparado para ir a la guerra”.

El secretario también apeló a la unidad institucional: “Veo muchas caras diversas… negro, blanco, todo lo intermedio; rico, pobre, hombre, mujer… pero cuando llevas ese uniforme, nada de eso importa, porque tu fuerza es tu propósito compartido”, señaló, en un mensaje dirigido tanto a las tropas.

Las declaraciones se producen en paralelo a una campaña militar que ha incluido múltiples “golpes cinéticos” contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, una serie de operaciones que ya han provocado decenas de muertos y generado cuestionamientos legales y diplomáticos por la ampliación del uso de fuerza letal en aguas internacionales.

El martes Hegseth anunció que la administración Trump llevó a cabo tres nuevos "ataques cinéticos" contra cuatro embarcaciones en el oriente del océano Pacífico, lo que dejó un total de "14 narcoterroristas" muertos.

