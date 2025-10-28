Mundo
EE. UU. reubica buques de guerra desplegados en el Caribe ante amenaza del huracán Melissa
El huracán, que avanza hacia Jamaica y Cuba, coincide con una escalada militar estadounidense en el marco de su ofensiva contra organizaciones criminales transnacionales. La semana pasada, el Pentágono confirmó que el portaaviones USS Gerald R. Ford y parte de su grupo de ataque fueron enviados a aguas latinoamericanas bajo órdenes del presidente Donald Trump
Caracas / Foto: Archivo.- El paso del huracán Melissa, convertido en una tormenta de categoría 5, obligó a la Marina de Estados Unidos a desplazar varios buques de guerra desplegados en el Caribe fuera de la trayectoria del fenómeno. Al mismo tiempo, Washington mantiene una fuerte presencia militar cerca de Venezuela, lo que ha encendido las alarmas en Caracas.
Según medios estadounidenses como el TWZ, la administración Trump movió a varios buques asignados a la misión antinarcóticos en el Caribe para evitar daños. Entre ellos figuran el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y tres destructores clase Arleigh Burke —USS Jason Dunham, USS Stockdale y USS Gravely—, además del crucero USS Lake Erie y el buque de combate litoral USS Wichita.
El USS Gravely, había atracado en Trinidad y Tobago y lleva a cabo ejercicios militares conjuntos con esa nación a menos de 40 kilómetros de la costa venezolana. La Cancillería venezolana calificó el despliegue como una “provocación hostil” y una “amenaza grave para la estabilidad regional”, en momentos en que Estados Unidos acusa a altos mandos del chavismo de integrar redes de narcotráfico.
El huracán, que avanza hacia Jamaica y Cuba, coincide con una escalada militar estadounidense en el marco de su ofensiva contra organizaciones criminales transnacionales. La semana pasada, el Pentágono confirmó que el portaaviones USS Gerald R. Ford y parte de su grupo de ataque fueron enviados a aguas latinoamericanas bajo órdenes del presidente Donald Trump.
Evacuaciones en la base de Guantánamo
En paralelo, la Estación Aérea Naval de Pensacola, informó que alrededor de 864 personas entre familiares, empleados civiles, contratistas y mascotas fueron evacuadas durante el fin de semana desde la base naval de Guantánamo, en Cuba, hacia Florida, ante la inminente llegada de Melissa, cuyos vientos superan los 250 km/h. “La seguridad de nuestra familia naval es la máxima prioridad”, según informó el The New York Times.
Las autoridades militares señalaron que la seguridad del personal “es la máxima prioridad”, en tanto continúan los preparativos ante posibles daños estructurales en las instalaciones del enclave estadounidense.
La coincidencia entre el paso del huracán Melissa y los movimientos militares en el Caribe ha incrementado la tensión en la región, mientras Washington mantiene que sus operaciones buscan “detectar, monitorear y desmantelar actividades ilícitas” en defensa de la seguridad hemisférica.
