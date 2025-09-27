EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro por "incitar a la violencia"

Caracas / Foto: Archivo .- Washington anunció la noche del viernes la revocación de la visa del presidente colombiano Gustavo Petro, argumentando que el mandatario "instó públicamente a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia".

El pronunciamiento fue hecho por el Departamento de Estado en un mensaje en X, donde calificó de “imprudentes e incendiarias” las declaraciones del mandatario.

“Hoy temprano, el presidente colombiano se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, indicó el comunicado.

Petro había participado en la Asamblea General de la ONU y, en paralelo, se unió a manifestaciones propalestinas en Nueva York, donde pidió a militares de Estados Unidos "no obedecer al presidente Donald Trump" y sumarse a lo que describió como una lucha “por la humanidad”.

El mandatario condenó lo que describió como un "genocidio" en Gaza y lanzó una propuesta para que Naciones Unidas cree un “ejército de salvación del mundo”.

Según dijo, este cuerpo internacional debería ser “más poderoso que Estados Unidos e Israel juntos” y tener como primera misión enfrentar militarmente a Israel si la Asamblea General aprueba la iniciativa.

“Estoy dispuesto a ir al campo de batalla”, declaró Petro ante los manifestantes, insistiendo en que se trataría de una movilización planetaria de ciudadanos voluntarios y no de un ejército exclusivo de los gobiernos.

Reacción de Petro

La respuesta del mandatario colombiano a la decisión de Washington llegó este sábado a través de su cuenta de X. “Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EE.UU. No me importa. No necesito visa porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo”, escribió.

En otro mensaje dirigido al excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien lo criticó por la pérdida de la visa, Petro insistió en que su legitimidad depende únicamente del pueblo colombiano: “Ser presidente de Colombia no depende de los EE. UU., depende del pueblo. Entienda que el pueblo es soberano. Mi estadía en la presidencia depende del pueblo, de nadie más, ni de usted ni de Trump”.

El jefe de Estado colombiano también defendió su postura contra lo que calificó como “genocidios en Colombia” y en Gaza, y acusó al Gobierno estadounidense de violar el derecho internacional: “Lo que hace el gobierno de EE. UU. conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”.

La decisión marca un nuevo capítulo en el deterioro de las relaciones entre Bogotá y Washington, que han sufrido choques recientes en torno a la migración, el narcotráfico y la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente.









