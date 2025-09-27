Mundo
EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro por "incitar a la violencia"
Estados Unidos anunció la noche del viernes la revocación de la visa del presidente colombiano Gustavo Petro, tras acusarlo de instar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia en Nueva York. Petro respondió desde Bogotá que no le importa la medida porque también es ciudadano europeo y “una persona libre en el mundo”, y acusó a Washington de "violar la inmunidad diplomática que ampara a los jefes de Estado en la ONU"
Caracas / Foto: Archivo .- Washington anunció la noche del viernes la revocación de la visa del presidente colombiano Gustavo Petro, argumentando que el mandatario "instó públicamente a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia".
Lea también: Corte Suprema permite a Trump retener $4.000 millones de la ayuda exterior
El pronunciamiento fue hecho por el Departamento de Estado en un mensaje en X, donde calificó de “imprudentes e incendiarias” las declaraciones del mandatario.
“Hoy temprano, el presidente colombiano se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, indicó el comunicado.
Petro había participado en la Asamblea General de la ONU y, en paralelo, se unió a manifestaciones propalestinas en Nueva York, donde pidió a militares de Estados Unidos "no obedecer al presidente Donald Trump" y sumarse a lo que describió como una lucha “por la humanidad”.
El mandatario condenó lo que describió como un "genocidio" en Gaza y lanzó una propuesta para que Naciones Unidas cree un “ejército de salvación del mundo”.
Según dijo, este cuerpo internacional debería ser “más poderoso que Estados Unidos e Israel juntos” y tener como primera misión enfrentar militarmente a Israel si la Asamblea General aprueba la iniciativa.
“Estoy dispuesto a ir al campo de batalla”, declaró Petro ante los manifestantes, insistiendo en que se trataría de una movilización planetaria de ciudadanos voluntarios y no de un ejército exclusivo de los gobiernos.
Reacción de Petro
La respuesta del mandatario colombiano a la decisión de Washington llegó este sábado a través de su cuenta de X. “Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EE.UU. No me importa. No necesito visa porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo”, escribió.
En otro mensaje dirigido al excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien lo criticó por la pérdida de la visa, Petro insistió en que su legitimidad depende únicamente del pueblo colombiano: “Ser presidente de Colombia no depende de los EE. UU., depende del pueblo. Entienda que el pueblo es soberano. Mi estadía en la presidencia depende del pueblo, de nadie más, ni de usted ni de Trump”.
El jefe de Estado colombiano también defendió su postura contra lo que calificó como “genocidios en Colombia” y en Gaza, y acusó al Gobierno estadounidense de violar el derecho internacional: “Lo que hace el gobierno de EE. UU. conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”.
La decisión marca un nuevo capítulo en el deterioro de las relaciones entre Bogotá y Washington, que han sufrido choques recientes en torno a la migración, el narcotráfico y la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente.
Cabello dice que Venezuela "debe estar lista para atender emergencias y responder a ataques"
Gobierno pone en marcha simulacro de preparación ante "catástrofes naturales y conflictos armados"
Ferrocarril Caracas–Cúa no prestará servicio este fin de semana por mantenimiento
MP imputa a un sujeto que mató a su esposa a golpes con un palo en Guárico
EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro por "incitar a la violencia"
Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal e inmoral" en su contra
Ataques aéreos y tiroteos dejan al menos 38 muertos en Gaza mientras Israel rechaza un alto el fuego
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
Marina de EE. UU. lanza misiles Trident en Florida en medio de tensiones con Venezuela
Delcy Rodríguez confirma activación de una falla tectónica que provocó 10 sismos y 21 réplicas
Saime anuncia nuevas jornadas de verificación de datos y renovación de cédula sin cita
Alba Roversi muestra su lado más íntimo con un baño nocturno junto a su esposo en Margarita
Tendencias
-
Mundo1 día.
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
-
Vitrina2 días.
Alba Roversi muestra su lado más íntimo con un baño nocturno junto a su esposo en Margarita
-
Vitrina2 días.
Suspendido el Festival Nuevas Bandas 2025: ¿cuál es la razón?
-
Sucesos2 días.
Detenidos dos sujetos por atropellar a un niño de 7 años mientras hacían motopiruetas en La Guaira
-
Sucesos1 día.
Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México
-
País2 días.
Maduro convoca a un simulacro nacional de preparación para desastres naturales
-
Mundo1 día.
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
-
Sucesos2 días.
Joven venezolano muere apuñalado en Bogotá tras riña por celos con un menor de edad