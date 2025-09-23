Mundo
EE. UU. sanciona a Viviane Barci, la esposa del juez brasileño Alexandre de Moraes
El Gobierno de Trump que las sanciones se suman a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense para responsabilizar a Moraes
Caracas/Foto: AP.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la sanción en contra de Viviane Barci de Moraes y Lex Institute, esposa y holding del juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes.
En un comunicado, el organismo precisó que Moraes, sancionado en julio, “utiliza su cargo” para “instrumentalizar” los tribunales, “autorizar” detenciones preventivas “arbitrarias” y “reprimir” la libertad de expresión en ese país.
“Hoy, Estados Unidos sanciona a quienes facilitaron el trabajo del juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, entre ellos su esposa, Viviane Barci de Moraes, y su holding, el Lex Institute. Moraes fue designado el 30 de julio por graves violaciones de derechos humanos”, comparte.
Precisó que las sanciones se suman a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense para responsabilizar a Moraes por lo que considera es “abuso de la autoridad”, censura, ataques al sector opositor y de “cometer graves violaciones de derechos humanos".
“Quienes protegen y facilitan la actuación de actores extranjeros malignos como Moraes amenazan los intereses estadounidenses y también deberán rendir cuentas”, asevera.
Condena a Bolsonaro
Las sanciones se emiten luego de que la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenara el 11 de septiembre al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado.
La sentencia establece que el exmandatario cumpla su pena en régimen cerrado. Además de la pena de cárcel, Bolsonaro deberá pagar una multa de 124 días, equivalente a dos salarios mínimos diarios, de acuerdo con CNN.
Inicialmente, Moraes presentó una multa menor, pero el valor se ajustó a sugerencia del ministro Flávio Dino, quien argumentó el "alto poder adquisitivo del expresidente" como justificación para el aumento.
En su voto, Moraes consideró como agravante el “liderazgo” de Bolsonaro en una "organización criminal", aunque también tomó en cuenta su avanzada edad como una atenuante para los delitos imputados.
La decisión quedó respaldada por una mayoría de los magistrados, incluyendo a Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin. Por su parte, el ministro Luiz Fux, quien previamente había votado a favor de la absolución de Bolsonaro, optó por no participar en el proceso de definición de la pena.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la sentencia como una “persecución política” de Moraos en contra del expresidente brasileño y afirmó que Estados Unidos responderá a lo que considera es una “caza de brujas”.
“Continúan las persecuciones políticas contra Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, publicó en su momento.
